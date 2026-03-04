'VUČIĆ VEĆ POSLAO DVA AVIONA PO SVOJE GRAĐANE, A MI SMO PREPUŠTENI SAMI SEBI' Očajna žena iz BiH zarobljena u Dubaiju: Ministar Konaković o nama ne vodi računa, PREPLAŠENI SMO

Simuna Žakula iz Doboja, koja je i dalje zarobljena u Dubaiju, rekla je da njoj i još 15 putnika ambasada BiH nije pomogla niti dala nikakvu garanciju da će uskoro moći da napuste to područje. Sa druge strane, kako ističe ona, predsednik Srbije Aleksandar Vučić već je poslao dva aviona po svoje građane.

- Iz Doboja smo. Ima nas 15 i to je grupa koja je došla preko turističke agencije iz Doboja. Većina nas ima BH pasoše, mada ja lično imam srpski pasoš, ali jedina u grupi imam srpski pasoš. Imali smo redovan povratak jutros planiran sa aerodroma u Dubaiju i sinoć smo se spakovali. Međutim, jutros kada smo trebali da krenimo, rečeno nam je da je naš let odgođen. Kasnije smo saznali da je zapravo taj naš let uzela crnogorska vlada i prebacila svoje turiste. Zatim čujemo naravno da je predsednik Vučić poslao već dva aviona po svoje turiste, svoje državljane. Hrvatska isto tako po svoje, a naša vođa puta je kontaktirala ambasadora BH ovdje u Dubaju. Međutim, nikakve konkretne predloge nam nije dao, nikakve garancije. Tako da smo mi prepušteni bukvalno sami sebi i ne možemo se absolutno uzdati u taj naš savet ministara BiH i tako. Radimo na sve strane da vidimo da nas neko angažuje, da nas povuku odavde jer zaista smo preplašeni. Ovdje situacija nije ni malo dobra i bojimo se iz dana u dan da će situacija eskalirati - rekla je Simuna i dodala:

- I dalje smo u Dubaju, produžili su nam ovde jedan dan boravka u hotelu na naš trošak što je najmanje bitno, ali mi nemamo nikakvu garanciju kad će poleti taj Dubai fly s kojim smo došli iz Sarajeva ovde. Kontaktirali smo, ali to je sve nešto bilo privatnom linijom, ali nikakve zvanične informacije. I čak šta više, jutro kad sam čitala izjavu gospodina Konakovića, on je dao nekakav svoj stav vezano za ovu situaciju ratnu, ali se nijednog trenutka nije obazreo na činjenicu da ovde postoji turisti iz svih gradova Bosne i Hercegovine, i federacije, i Republike Srpske, tako da smo svatili da niko o tom ne vodi ni računa. Prepušteni smo sami se, evo uzdamo se u gospodina Vučića - rekla je Simuna iz Doboja.

Nakon što je saznao za ovu situaciju direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović ponudio je Bosni i Hercegovini, potpuno besplatno, najveći avion iz njegove flote kako bi se njihovi građani, koji su još uvek zarobljeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratim, bezbedno vratili kući.

Autor: Iva Besarabić