'ŽIVIŠ U SRBIJI, ZAR SE NE PLAŠIŠ?' Ovaj SNIMAK jasno daje odgovor na pitanje: Evo ko čuva našu zemlju (VIDEO)

Srpski biznismen Branko Babić objavio je snimak koji najbolje ilustruje rezultate politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vremenu kada je skoro ceo svet u grotlu nemira i sukoba.

Na ključno pitanje koje se postavlja na početku snimka "Živiš u Srbiji, zar se ne plašiš?" odmah stiže jasan odgovor- "Ne, jer znam ko nas čuva!", sa slikom predsednika Vučića i veličanstvenim kadrovima sa vojne vežbe "Snaga jedinstva", na kojoj je prikazana spremnost Vojske Srbije.

Mudra politika predsednika Vučića rezultirala je time da sada, kada u svetu bukti više velikih ratova, u kojima učestvuju najveće i najjače svetske sile, naše rukovodstvo nije reaktivno, već proaktivno. Kako je naglasio Vučić, u njegovom fokusu je izrada plana 2030-2035, koji će uskoro biti predstavljen javnosti.

On je nakon napada na Iran, još jednom ponovio građanima Srbije da nema razloga za paniku zbog napada na Iran, i skrenuo je pažnju da neki ljudi u Srbiji ratove vole da gledaju uz kokice, kao utakmicu, dok neki paniče.

- Nema mesta panici. Jedina briga koju imam je Srbija, i o njoj brinem danonoćno, i suviše sam ja odgovoran i ozbiljan da bih stvari prepuštao slučaju. Srbija će biti mirna, sigurna i stabilna.

Autor: Iva Besarabić