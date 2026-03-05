'DA 100 GODINA SLAVITE' Ovo su čestitke dece iz Republike Srpske i Crne Gore povodom rođendana predsednika Srbije Aleksandra Vučića (FOTO+VIDEO)

Rukom pisane poruke, snažne dečje želje, muzički poklon mladog guslara i video-čestitka mališana iz Srpca svedoče o povezanosti najmlađih sa maticom.

Deca koja svake godine dolaze u Srbiju povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i ove godine su na poseban način pokazala koliko je živa i snažna veza sa maticom.

Povodom rođendana predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, stigle su brojne rukom pisane čestitke dece iz Republike Srpske i Crne Gore. Ukrašene srcima, trobojkama i dečjim crtežima, ispisane krupnim slovima i iskrenim rečima, ove čestitke nose jednostavne, ali snažne poruke – želje za zdravlje, snagu, mudrost i uspeh u vođenju države. U njima nema protokola, već samo čista dečja emocija i osećaj pripadnosti.

Posebnu emociju nose autentične dečje rečenice: „Srećan rođendan našem predsedniku“, „Želimo Vam zdravlje, sreću i ljubav“, „Da 100 godina slavite“, ali i poruke poput „Čuvajte nam Kosovo i Metohiju“ i „Kosovo je srce Srbije“. U jednoj od čestitki stoji i želja: „Da do godine slavite u Prizrenu“. Ove jednostavne reči svedoče o tome kako najmlađi doživljavaju državu, tradiciju i nacionalni identitet.

Posebnu pažnju privukao je gest mladog guslara Đorđa Stevovića, koji je uz čestitku predsedniku uputio i dva svoja CD-a – „Priča sa Korićke jame“ i „Božić“. U poruci ispisanoj u Trebinju 5. marta 2026. godine stoji: „Poštovani predsedniče svih Srba, srećan Vam rođendan od malog guslara iz junačke Hercegovine!“ Ova jednostavna, ali snažna rečenica nosi posebnu simboliku. Gest mladog guslara, koji kroz tradicionalnu pesmu neguje kulturno nasleđe i istorijsko pamćenje, ukazuje na značaj očuvanja vrednosti koje se prenose sa generacije na generaciju.

Pored pisanih čestitki i muzičkog poklona, predsedniku je upućena i zajednička video-poruka dece iz Srpca u Republici Srpskoj. U kratkom obraćanju, mališani su uputili rođendanske čestitke i dobre želje, pokazujući bliskost i osećaj pripadnosti Srbiji.

Ovi gestovi najmlađih predstavljaju više od formalne čestitke. Oni ukazuju na snažnu kulturnu i duhovnu povezanost srpskog naroda, kao i na ulogu porodice i tradicije u očuvanju identiteta i osećaja zajedništva.

Autor: Pink.rs