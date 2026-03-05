'GRAĐANI DA NE BRINU' Ministar Mali: Merama ćemo ublažiti negativan uticaj povećanja cena energenata u svetu

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će država na pravi način reagovati i ublažiti za građane i privredu negativan uticaj povećanja cena energenata u svetu i poručio da nema razloga za brigu.

Na pitanje povodom rata na Bliskom istoku zbog koga i Evropi i svetu preti energetska kriza i da li je sa njim razgovarao predsednik Aleksandar Vučić, kao što je najavio, povodom mera, Mali je rekao da su imali juče razgovor o tome.

"Imali smo mi razgovor juče tokom dana i sinoć na tu temu. Ja ne očekujem velike pomake kada je cena derivata u pitanju ove nedelje, s obzirom da već postoje postojeće zalihe koje se troši, ali već naredne nedelje to će biti problem s obzirom na to da, čuli ste, proizvodnja prirodnog gasa je prestala na Bliskom istoku, veliki je problem kako transportovati naftu, dakle ogroman je šok na energetskom tržištu kada je ceo svet upitan", rekao je Mali.

On je istakao da cena nafte raste, a da je cena gasa već otišla u nebesa.

"Već vidimo onu krizu koja je bila i 2022. godine, a tad ću podseti ću vas, su rekli da Srbija neće imati ni grejanja, ni gasa, ni struje, pa smo odgovorno politikom i na pravi način i obezbedili i gas, i struju, i grejanje, i sve što je bilo neophodno, i kako bih rekao, sačuvali životni standard građana Srbije", rekao je Mali.

On je tokom obilaska radova na izgradnji Nacionalnog paviljona Srbije na Ekspo kompleksu u Surčinu, istakao da država i sada planira nešto slično da uradi i da nema razloga za brigu.

"Tako da građani ne brinu. Država je dovoljno jaka, sposobna i odgovorna da preduzme prave mere i da uradi prave stvari kada je i ova kriza u pitanju", poručio je Mali.

Kako je rekao, država će pronaći način da reaguje adekvatno.

"Tako da je moja molba građanima Srbije da veruju svojoj državi kao do sada, a mi ćemo veoma odgovorno se ponašati i kažem da preduzmemo korake kako bi upravo taj negativan uticaj povećanih cena energenata u svetu na najbolji mogući način ublažili i kada je naša privreda u pitanju i kada su građani u pitanju", rekao je Mali.

Kako je rekao, ako ovaj rat na Bliskom istoku uskoro ne stane, a ne vidi nikakvu indikaciju da će stati, to će izazvati ogroman haos i poremećaj u celom svetu.

Autor: Pink.rs