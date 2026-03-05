'RAZMOTRILI SMO AKTUELNE MEĐUNARODNE PRILIKE' Vučić sa Bocan-Harčenkom: Važno je nastaviti pragmatičnu saradnju u oblastima od zajedničkog interesa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Oni su se sastali u 10 u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

- Veoma dobar razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom tokom kojeg smo razmotrili aktuelne međunarodne prilike i bezbednosne izazove koji dodatno opterećuju Evropu i svet, kao i pitanja od neposrednog značaja za Srbiju, pre svega energetsku sigurnost i stabilno snabdevanje - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

- Konstatovali smo da je, uprkos složenim okolnostima, važno čuvati otvorene kanale komunikacije i nastaviti pragmatičnu saradnju u oblastima od zajedničkog interesa.

