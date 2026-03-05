Vulin: Treba da sledimo američki put u rešavanju problema

Aleksandar Vulin reagovao je na izjavu ministra unutrašnjih poslova u Prištini Dželjalja Svečlje, koji je zatražio od Evropske unije da zaštiti kosovskog premijera Aljbina Kurtija nakon Vulinovih ranijih komentara o odnosu prema nosiocima, kako je naveo, antisrpske politike na Kosovu i Metohiji.

- Takozvani ministar policije iz tzv. Kosova traži od Evropske unije da zaštite Kurtija jer sam rekao da naša služba treba da sledi američki put rešavanja problema sa pojedincima koji vode antisrpsku politiku na Kosovu i Metohiji. Ne znam zašto bi EU trebalo da se meša u naše odnose, ne meša se ni kada Srbija traži da Kurti prestane sa progonima Srba pa ne vidim ni zašto bi Evropska unija trebalo da se meša ako Srbija reši da potraži i nađe Kurtija - kazao ej Vulin i dodao:

- Znamo gde je, znamo šta treba da uradimo a nije nam ni prvi put. Evropska unija je uspela da me smeni i to je, kako bi bivši ambasador Hil rekao, „naš najveći uspeh“, da nije ne sumnjajte da bih iskoristio priliku da se jednom i ja složim sa američkom politikom i sledim njihov svetli primer u odnosima sa onima koji progone srpski narod.

- Zar bi bilo ko mogao da nam zameri što sprovodimo politiku predsednika SAD i učimo od uspešnijih. Nije rečeno da i neće biti tako - poručio je Vulin Dželjalju Svečlji koji je izjavu nekadašnjeg direktora BIA da srpske službe treba da naprave plan kako će se odnositi prema nosiocima antisrpske politike, pomenuvši u tom kontekstu i Kurtija, nazvao duboko pretećom.