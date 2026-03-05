AKTUELNO

Politika

Vulin: Treba da sledimo američki put u rešavanju problema

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Aleksandar Vulin reagovao je na izjavu ministra unutrašnjih poslova u Prištini Dželjalja Svečlje, koji je zatražio od Evropske unije da zaštiti kosovskog premijera Aljbina Kurtija nakon Vulinovih ranijih komentara o odnosu prema nosiocima, kako je naveo, antisrpske politike na Kosovu i Metohiji.

- Takozvani ministar policije iz tzv. Kosova traži od Evropske unije da zaštite Kurtija jer sam rekao da naša služba treba da sledi američki put rešavanja problema sa pojedincima koji vode antisrpsku politiku na Kosovu i Metohiji. Ne znam zašto bi EU trebalo da se meša u naše odnose, ne meša se ni kada Srbija traži da Kurti prestane sa progonima Srba pa ne vidim ni zašto bi Evropska unija trebalo da se meša ako Srbija reši da potraži i nađe Kurtija - kazao ej Vulin i dodao:

- Znamo gde je, znamo šta treba da uradimo a nije nam ni prvi put. Evropska unija je uspela da me smeni i to je, kako bi bivši ambasador Hil rekao, „naš najveći uspeh“, da nije ne sumnjajte da bih iskoristio priliku da se jednom i ja složim sa američkom politikom i sledim njihov svetli primer u odnosima sa onima koji progone srpski narod.

- Zar bi bilo ko mogao da nam zameri što sprovodimo politiku predsednika SAD i učimo od uspešnijih. Nije rečeno da i neće biti tako - poručio je Vulin Dželjalju Svečlji koji je izjavu nekadašnjeg direktora BIA da srpske službe treba da naprave plan kako će se odnositi prema nosiocima antisrpske politike, pomenuvši u tom kontekstu i Kurtija, nazvao duboko pretećom.

#Albin Kurti

#Aleksandar Vulin

#Dželjaj Svečlja

POVEZANE VESTI

Politika

Elek demantovao Svečlju: Nema komunikacije između srpskih i kosovskih zdravstvenih institucija

Politika

'NJEMU VLAST OSTAJE U PODUJEVU, ŠTIMLJU...' Vučić o Kurtiju - Pre šest meseci najavljivao da će da zakiva eksere u moj politički kovčeg

Politika

VULIN: Ono što je Bakir Izetbegović započeo u Potočarima pre 9 godina, Konaković bi da završi!

Politika

Potpredsednik Vlade RS Vulin: Komesarka sigurno zna da Srbija nije kolonija i da će svoje probleme rešavati sama, bez EU i bez prelazne Vlade

Politika

Stano: O ukidanju kaznenih mera odlučuju članice EU, ne kosovski političari

Politika

Petković poručio Kurtiju: Nemaš šta da tražiš u Sočanici - Kršenje Briselskog sporazuma ti je omiljena disciplina!