AKTUELNO

Politika

FORUM PRAVNIKA POZDRAVIO ODLUKU MINISTARSTVA PRAVDE: Stimulacija za zaposlene povećana za 50 odsto

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: https://www.forumpravnikasrbije.org ||

Forum pravnika Srbije pozdravlja odluku Ministarstva pravde da se dodatak za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu - tzv. stimulacije za 2026. godinu znatno uveća i to za skoro 50 odsto.

- Povećanje stimulacije na 11.000 dinara vidimo kao korak ka adekvatnijem vrednovanju rada zaposlenih u pravosudnim organima, koji nose ogroman teret i odgovornost za funkcionisanje pravosudnog sistema - saopšili su iz Foruma pravnika i izrazili zadovoljstvo zbog namere ministra pravde Nenada Vujića, da se stimulacija u narednom periodu dalje povećava u srazmeri sa povećanjem naplate sudskih taksi.

- Podsećamo da je ministar Vujić obećao da će aktivno pratiti svako povećanje naplate taksi, koje zavisi i od postupanja sudija - dodaje se.

Forum pravnika Srbije se, kako navide, zalaže za sistemsko rešenje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu kroz donošenje Zakona o pravosudnoj administraciji čija je izrada u toku, dok je trenutno svako poboljšanje dragoceno.

Autor: Iva Besarabić

#Ministarstvo pravde

#Nenad Vujić

#Odluka

#Srbija

#forum pravnika

POVEZANE VESTI

Politika

Mesarović: Potpisan kolektivni ugovor sa rukovodstvom Elektrodistribucije Srbije - povećanje plata za 8 odsto

Politika

FORUM PRAVNIKA SRBIJE: CEPRIS zloupotrebljava pravosudne i strukovne organizacija za političke manipulacije

Politika

Oglasio se Forum pravnika Srbije povodom slučaja Uskoković: Ponovo spomenuta Zagorka Dolovac

Politika

UDAR NA PRAVNI POREDAK KOJI MORA BITI HITNO SANKCIONISAN: Forum pravnika Srbije poziva Javno tužilaštvo za organizovani kriminal da reaguje na teroriz

Politika

EFIKASNIJE SUDSTVO I BRŽA PRAVDA: Forum pravnika Srbije podržao izmene zakona – evo šta to znači za građane!

Politika

Forum pravnika Srbije: Dolovac neovlašćeno potpisala 'sporazume o saradnji'