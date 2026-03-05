8. FEBRUAR JE BIO DAN KADA SU OBORENI SVI REKORDI 2,5 miliona građana prepoznalo Vučićevu inicijativu

Program pojednostavljene legalizacije „Svoj na svome“ u Srbiji oborio je rekorde interesovanja, sa oko 2,5 miliona pristiglih prijava zaključno sa 8. februarom 2026. godine. Rok je produžen zbog ogromnog interesovanja, a cilj je da se po ubrzanoj proceduri, za oko 100 evra, legalizuje višemilionski broj objekata

Ključne informacije o rekordnoj legalizaciji:

Ogroman odziv: Do 8. februara 2026. godine stiglo je oko 2,5 miliona prijava, a najviše ih je iz Beograda, Niša i Novog Sada YouTube video.

Produžen rok: Rok za prijavu prvobitno je bio 5. februar, ali je produžen do 8. februara u ponoć.

Procedura "Svoj na svome": Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će se legalizacija za oko 70% objekata naplaćivati oko 100 evra.

Naime, objašnjeno je koliko će da košta legalizacija po novoj proceduru:

Za cenu od 100 do maksimalno 1000 evra za luksuzne stanove u Beogradu, građani u gradovima i selima Srbije dobijaju čiste papire, pravo na nasleđivanje, hipotekarne kredite i apsolutnu sigurnost da vam niko neće srušiti objekat.

Ciljevi i očekivanja: Očekuje se da će nakon završetka procedure legalizovani objekti ući u promet, što će uticati na tržište nekretnina. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević je najavila izdavanje između 300.000 i 500.000 potvrda u prvih šest meseci.

Građani Srbije imali su priliku da do 8. februara podnesu prijave za upis bespravnih po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (Svoj na svome), a prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda pristiglo je oko 2,5 miliona prijava građana.

Rok za podnošenje prijava prvobitno je bio 5. februar, ali je zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, produžen za još tri dana odnosno do 8. februara u ponoć.

Ministarka Sofronijević izjavila je ranije da će građani, koji iz opravdanih razloga ne stignu da prijave bespravne objekte, moći to da urade do 24. oktobra.

U Srbiji, prema nekim podacima, ima oko 4,8 miliona nelegalnih objekata, a ministarka je ranije navela da među njima ima i onih sa privremenim građevinskim dozvolama.

Prva faza, i šta posle?

Prijava nelegalnih objekata po osnovu zakona, koji je nazvan "Svoj na svome", počele su 8. decembra putem digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, a visina naknade je od 100 do 1.000 evra.



Građani su imali priliku da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija.

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam upoređuje podatke iz prijave i javnih evidencija.

Ukoliko je ishod provere pozitivan, agencija izdaje potvrdu i dostavlja je RGZ-u koji vrši prioritetni upis prava svojine, bez obzira na prethodne postupke.

Ukoliko je ishod provere negativan, agencija bez odlaganja, elektronskim putem, obaveštava podnosioca prijave i nadležnog građevinskog inspektora.

Za objekte koji su izgrađeni na tuđem privatnom zemljištu, bez pravnog osnova - agencija će pozvati podnosioca da uredi odnose sa vlasnikom zemljišta.

Objekti izgrađeni na površinama koje su planirane i privedene javnoj nameni, kao i u zaštićenim područjima, biće uklonjeni ili će postati vlasništvo države.

Privremeni objekti (npr. mobilne kuće, kontejneri, balon hale) biće evidentirani bez upisa prava svojine.

Ukoliko je investitor poznat, on umesto vlasnika stana podnosi prijavu za evidentiranje zgrade i snosi troškove naknade.

Ako je investitor nepoznat, svaki stanar, upravnik, profesionalni upravnik ili drugo lice koje ima pravni interes, može podneti prijavu za evidentiranje zgrade, a nakon toga, vlasnik stana podnosi prijavu za svoj stan i plaća naknadu.

Zakon sadrži i socijalnu komponentu, jer su propisani posebni uslovi za vlasnike objekata kojima je to jedina nepokretnost i koji sa svojom porodicom u njoj žive, za samohrane roditelje, primaoce socijalne pomoći, seoska domaćinstva, borce, porodice sa troje i više dece - predviđeno je da oni ne plaćaju naknadu za legalizaciju.

