Kancelarija za vezu sa Eurodžastom u Hagu nije ugašena, kako se to navodi u nekim medijima, već je tužiocu - oficiru za vezu Gordani Janićijević istekao 6-godišnji mandat, a Kancelarija će nastaviti sa radom po imenovanju novog oficira za vezu u skladu sa zakonom.

Naš izvor iz pravosuđa, tvrdi da je jedini krivac za neupućivanje tužioca, tzv. oficira za vezu u Eurodžust Vrhovno javno tužilaštvo koje nije blagovremeno uputilo javni poziv tužiocima da se prijave ukoliko su zainteresovani za tu poziciju.

Osvrćući se na navode predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića koji tvrdi da je kancelarija Srbije u Eurodžastu “ugašena” i odgovornost za neupućivanje prebacuje na pojedine članove Saveta, naš izvor podseća da je predlog za upućivanje Gordane Janićijević po treći put za redom u Eurodžust 13. februara skinut sa dnevnog reda sednice VST jer nije bila dostavljena potrebna dokumentacija od strane Vrhovnog javnog tužilaštva.

Pored toga, nije bio upućen ni poziv drugim tužiocima da se jave, a prema mišljenju našeg izvora, Vrhovno javno tužilaštvo namerno nije blagovremeno pokrenulo postupak kako bi dovelo VST u ovu situaciju.

Takođe, upitno je da li Janićijević ima pravo na još jedan mandat, jer Zakon o javnom tužilaštvu iz 2022. godine koji je dobio saglasnost Evropske unije i Venecijanske komisije daje mogućnost samo jednog mandata, navodi naš izvor i podseća da prelaznim i završnim odredbama nije predviđena mogućnost drugog mandata, kao što jeste predviđeno za članove Saveta i glavne javne tužioce.

U Ministarstvu pravde nam je rečeno da Kancelarija za vezu sa Eurodžastom u Hagu nije zatvorena, kako se to navodi u nekim medijima, već je tužiocu – oficiru za vezu Gordani Janićijević istekao 6-godišnji mandat. Ističu da će Kancelarija za vezu nastaviti sa radom po imenovanju novog oficira za vezu.

"Trenutno stanje ni na koji način ne ugrožava aktuelne istrage i ne dovodi u pitanje procesuiranje počinilaca teških krivičnih dela i saradnju sa Eurodžastom, na koju se Republika Srbija obavezala zaključivanjem Sporazuma o saradnji sa Eurodžastom iz 2019. Godine. Republika Srbija u potpunosti poštuje svoje međunarodno-pravne obaveze i posvećena je borbi protiv svih oblika kriminala, pogotovo teških oblika, kao i saradnji sa drugim državama na suzbijanju prekograničnog kriminala", ističu u Ministarstvu pravde.

Dalje ukazuju i da se medjunarodna pravna pomoć na osnovu bilateralnih i multilateralnih medjunarodnih ugovora pruža posredstvom Ministarstva pravde, kao centralnog organa za primenu ovih ugovora i da nisu uočeni problemi u postupanju Ministartstva pravde u obavljanju ovih poslova.

"Samim tim ne može se govoriti o neustavnosti postupanja Ministarstva pravde, imajući u vidu dužnost pravosudnih organa da dostavljaju zamolnice za pružanje medjunarodne pravne pomoći preko njega, odnosno da dužnost pravosudnih organa da Ministastvo pravde obaveštavaju o postupanju po bilateralnim ili multilateralnim međunarodnim ugovorima, kako bi kao centralni organ pratio njihovu primenu“, navode iz Ministarstva pravde.

Podsetimo, Eurodžast, kao organ EU za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima, sa sedištem u Hagu, osnovan u cilju povećanja efikasnosti saradnje i koordinacije između nadležnih organa država članica EU za istrage i krivično gonjenje počinilaca ozbiljnog prekograničnog i organizovanog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenih oblika međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja.

Republika Srbija je u novembru 2019. godine zaključila Sporazum o saradnji sa Evrodžastom.

Njegovim zaključenjem stvoreni su uslovi za čvršću, obavezniju i efikasniju saradnju između Republike Srbije i Evrodžasta u borbi protiv teških oblika međunarodnog kriminala.

Prema odredbama Sporazuma (član 4) predviđeno je da Srbija može postaviti u Evrodžastu tužioca za vezu kako bi se olakšala saradnja predviđena Sporazumom, dakle to nije "obaveza".

