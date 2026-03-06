UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! Vučić: Gorivo danas maksimalno poskupljuje do 3 dinara! Najmanje povećanje cene u svetu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, saopštio je da će povećanje goriva danas biti maksimalno 3 dinara.

Vučić je rekao da su merili, i predlozi struke da cena dizela u maloprodaji skoči za 15 do 20 dinara, i da cena benzina isto skoči.

- Doneli smo odluku da maksimalno povećanje cena može danas da bude do 3 dinara, da ljudi ne osete - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da postoji zakonsko ograničenje, da mogu maksimalno da smanje akcize 20 odsto, ne može više.

Kako kaže, u narednih sedam dana pripremaju načine kako da država zaštiti svoje stanovništvo.

Vučić je rekao da ćemo videti da će najveća šteta biti pretrpljena u Evropi. Kako kaže, najmanje imamo nafte i gasa, svi drugi imaju mnogo više, pa ćemo mi samim tim platiti najvišu cenu.

- Tek ćete da vidite sa kakvim mukama ćemo da se suočimo, zato ćemo da kao država reagujemo snažno i jako, moramo da pronađemo rešenja kako da iz ove teške krize izađemo i zemlju sačuvamo - rekao je Vučić.

Kako kaže, svi se pobiše oko energenata u svetu, dodaje da će u budućnosti to biti i oko vode.

Vučić je rekao da brinu o ljudima, ne samo iz Srbije, već i iz regiona, da posebno gledaju da pomognu tamo gde su mala deca i bolesne starije osobe.

Autor: A.A.