'STRATEŠKI CILJ SRBIJE JE ČLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI' Brnabić u Helsinkiju sa ministrom Strandom

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, u okviru posete Finskoj, razgovarala je danas sa ministrom za evropske poslove i vlasničko upravljanje te zemlje Joakimom Strandom o evropskim integracijama Srbije i podršci Finske na tom putu.
- Ponovila sam da je strateški cilj naše zemlje članstvo u Evropskoj uniji - istakla je Brnabić.
Ona je posetu Helsinkiju počela sastankom sa predsednikom finskog parlamenta Jusijem Hala-ahom.
Predsednica Skupštine je obišla finski parlament, upisala se u knjigu gostiju i prisustvovala plenarnoj sednici.
Ona se sastala i sa ministrom prosvete Finske Andersom Adlerkrojcom.
Tokom posete, Brnabić će razgovarati i sa predstavnicima Finskog instituta za javno upravljanje (HAUS) i Finskog fonda za inovacije (SITRA).
Autor: D.Bošković