AKTUELNO

Politika

Ljuba Jovanović: Vučić svaku krizu pretvori u pobedu Srbije – zato napadaju Vučića i žele da slome državu

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Povodom izjave predsednika Srbije da građani ne treba da brinu jer država brine o njima, proslavljeni srpski rukometaš Ljuba Jovanović je poručio da upravo takva politika odgovornosti i čvrstog državnog vođstva predstavlja razlog zbog kojeg se predsednik Aleksandar Vučić već godinama nalazi pod stalnim pritiscima i pretnjama.

„Kada imate državnika koji u najtežim vremenima ne beži od odgovornosti, koji ne popušta pod pritiscima i koji Srbiju vodi kroz krize tako da iz njih izlazi jača, onda je jasno zašto se protiv takve politike i lidera vode kampanje i zašto se predsedniku Vučiću upućuju pretnje. Svaki put kada Srbija iz neke krize izađe stabilnija i snažnija, to nekome smeta“, izjavio je Ljuba Jovanović.

On naglašava da je politika predsednika Vučića pokazala da Srbija više nije zemlja koja reaguje pasivno, već država koja štiti svoje interese i građane u složenim međunarodnim okolnostima.

„Zato se i dešava da oni koji ne žele stabilnu i snažnu Srbiju pokušavaju da napadima, pritiscima i pretnjama oslabe čoveka koji nosi najveću odgovornost za državu. Ali činjenice su jasne, predsednik Vučić iz svake krize Srbiju učini jačom, a građani imaju konkretnu korist od politike stabilnosti, ekonomskog razvoja i zaštite nacionalnih interesa“, ističe Jovanović.

On posebno naglašava da je upravo sposobnost da se u krizama sačuva mir, ekonomska stabilnost i državni interes najveća politička vrednost koju Srbija danas ima zahvaljujući predsedniku Vučiću.

„Zato građani Srbije dobro vide razliku između onih koji šire strah, nestabilnost i političke sukobe i onih koji vode državu tako da narod bude siguran i zaštićen. Politika predsednika Vučića pokazuje da Srbija ima snage da se nosi sa svim izazovima i da iz svakog pritiska izađe još jača“, dodaje Ljuba Jovanović.

Na kraju, Jovanović naglašava da pretnje predsedniku Vučiću i pritisci na državu neće oslabiti Srbiju, već će samo pokazati koliko je važno da država ostane jedinstvena i stabilna.

„Kada neko stalno postaje meta pritisaka i pretnji, to je najčešće znak da vodi korisnu državnu politiku koja donosi rezultate i koja jača državu. Upravo zato Srbija i njeni građani imaju korist od politike koju vodi predsednik Aleksandar Vučić“, zaključio je Ljuba Jovanović.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Ljuba Jovanović

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

'LJUDI DA NE BRINU' Predsednik Vučić: Mi brinemo da bismo sačuvali kvalitet života ljudi u nenormalnim uslovima, u nenormalnom svetu (VIDEO)

Politika

Vučić: U ponedeljak trilateralni pregovori o NIS-u – Srbija ima pune rezerve gasa i nafte

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ ODGOVORIO MILANOVIĆU: Poslaću mu glavicu kupusa, da vidi da je to jedna prava i vrhunska politika!

Politika

Srbija ne sme da stane! Vučić: Zajedno ćemo se izboriti protiv svih onih koji bi zemlju da nam vrate u blato

Politika

Vučić o pretnjama: Dođite, streljajte, jer drugačije da pobedite u Srbiji nećete!

Politika

LJUDI MOGU MIRNO DA SPAVAJU: Srbija će imati električnu energiju i gas za zimu – Vučić saopštio dogovor o produženju snabdevanja!