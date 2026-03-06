STAROVIĆ: Za Ponoša i luksemburške medije Vučić je krivac za ratove na Bliskom istoku zbog izbora u Knjaževcu

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović kaže da bi Zdravko Ponoš da nas ubedi da je predsednik Srbije izmislio bombe koje padaju po metropolama Bliskog istoka.

- U zbilji koja se projektuje sa luksemburških medija, ratovi i globalne krize su tek kulisa koju postavlja večiti krivac Aleksandar Vučić pred izbore u Knjaževcu. Ponoš bi tako da nas ubedi kako je predsednik Srbije izmislio bombe koje padaju po metropolama Bliskog istoka i haos na svetskim berzama, e da bi sprečio već upisanu pobedu blokadera u Kuli i Sevojnu. Bizarnosti i besmislice kao krajnje ishodište decenijske kontaminacije javnog prostora koju sprovode medijske grupe za pritisak - naveo je Starović na Iksu.

Autor: Pink.rs