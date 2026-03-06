AKTUELNO

Politika

STAROVIĆ: Za Ponoša i luksemburške medije Vučić je krivac za ratove na Bliskom istoku zbog izbora u Knjaževcu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović kaže da bi Zdravko Ponoš da nas ubedi da je predsednik Srbije izmislio bombe koje padaju po metropolama Bliskog istoka.

- U zbilji koja se projektuje sa luksemburških medija, ratovi i globalne krize su tek kulisa koju postavlja večiti krivac Aleksandar Vučić pred izbore u Knjaževcu. Ponoš bi tako da nas ubedi kako je predsednik Srbije izmislio bombe koje padaju po metropolama Bliskog istoka i haos na svetskim berzama, e da bi sprečio već upisanu pobedu blokadera u Kuli i Sevojnu. Bizarnosti i besmislice kao krajnje ishodište decenijske kontaminacije javnog prostora koju sprovode medijske grupe za pritisak - naveo je Starović na Iksu.

Autor: Pink.rs

#Nemanja Starović

#Opozicija

#Politika

#SNS

#Zdravko Ponoš

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

Starović se oglasio iz Minhena: Srbija želi mir, ali jača odbrambene kapacitete

Politika

Starović odgovorio Đilasu: Gazda srpske opozicije neodoljivo podseća na svinju iz 'Životinjske farme'

Politika

Starović: Neverovatna je drskost Đilasa koji bez ikakvog utemeljenja ispaljuje optužbe i laži

Politika

STAROVIĆ MATIRAO GRBOVIĆA U DVA POTEZA: Prava mera kapaciteta vrle srpske opozicije

Politika

Starović: Vujovićeve priče o 'tajnim sporazumima' su bezočne laži

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO LOPANDIĆU: Biće da je, kao i uvek, u pitanju snobizam