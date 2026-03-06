'NAJLAKŠE JE NAPADATI SRBIJU I PREDSEDNIKA VUČIĆA IZ UDOBNOSTI POLITIČKOG MARKETINGA' Danijela Nikolić odgovorila Savi Manojloviću

Danijela Nikolić, poslanica i član Predsedništva SNS, odgovorila je na izjavu Save Manojlovića da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ćuti dok traje pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji.

Izjava Savo Manojlović da „Vučić ćuti dok traje pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji“ nije samo netačna – to je svesna politička manipulacija i pokušaj obmane javnosti od strane političkiog kopila -usvojenika iz ino-fondova.

Dok se Aleksandar Vučić na svakom međunarodnom forumu bori da ukaže na pritiske, nasilje i diskriminaciju nad Srbima na Kosovu i Metohiji, Manojlović pokušava da jednu od najosetljivijih nacionalnih tema pretvori u jeftin politički performans.

Posebno je problematično što se plasiraju grube neistine, poput tvrdnji da je Srbija navodno predala prosvetu i zdravstvo na Kosovu i Metohiji Prištini. Zato ga javno pitam: gde to piše? Neka jasno pokaže dokument ili sporazum u kojem stoji da su prosveta i zdravstvo na Kosovu i Metohiji dati Prištini na upravljanje.

Ne beži Aleksandar Vučić od sednice Narodne skupštine na temu Kosova i Metohije. Naprotiv – kada je bio u parlamentu, niste govorili o glavama i životima Srba na Kosovu i Metohiji, već ste tražili njegovu glavu, jer vas narod očigledno ne zanima.

Ukoliko takav dokument ne postoji – a ne postoji – onda je jasno da je reč o opasnoj političkoj konstrukciji i svesnom širenju laži, koje ne pomažu Srbima na Kosovu i Metohiji, već služe isključivo za napad na Srbiju i njenog predsednika.

Istina je jednostavna – najlakše je napadati Srbiju i njenog predsednika iz udobnosti političkog marketinga, dok je mnogo teže stati uz sopstveni narod kada je najteže. Zato ovakve izjave ne govore ništa o Vučiću, ali mnogo govore o onima koji ih izgovaraju.

Džaba se koprcaš da preko KIM dođeš do vlasti. Jedan slučaj rodjenja u Pristini ne menja pravilo da među nama nema izdajnika poput tebe.

Autor: Iva Besarabić