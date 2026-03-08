Brnabić: Moramo snažnije da branimo Srbiju i govorimo o njenim uspesima

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je da Srbija mora snažnije da govori o svojim rezultatima i planovima, ističući da je važno braniti ugled zemlje i predstavljati njene uspehe u svetu.

"Mi se trudimo i borimo se, borimo se za Srbiju. Želim da naglasim, mi imamo specifičnu situaciju u Srbiji u kojoj vi imate veliki broj ljudi koji imaju neku posebnu želju i ambiciju da putuju po Evropi i po svetu i da pljuju svoju zemlju, da pokušavaju da je zaustave, da pokušavaju da je uspore", rekla je ona.

"Zbog toga je važno da mi ne pokažemo jednaku želju i jednak žar za borbom da branimo Srbiju, već veću želju i veću ambiciju da idemo i da pričamo sve ono što jeste lepo u našoj zemlji, sve ono dobro što se dešava u našoj zemlji, sve ono dobro što smo postigli u poslednjih 12–13 godina, o planovima za budućnost i o tome zaista šta je to što mi želimo da postignemo na našem evropskom putu", dodala je Brnabić.

Autor: S.M.