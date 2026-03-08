AKTUELNO

'TOLIKO SAM SREĆNA ŠTO SAM UPOZNALA OVE JAKE ŽENE' Brnabić u selu Rgošte: Vi ste ti koji ste zaslužni za sve uspehe koje Srbija postiže! Mnogo vam hvala (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram.com/anabrnabic ||

"I u selu Rgošte odlična energija, predivna atmosfera i toliko sam srećna što sam danas upoznala ove jake žene i mogla da otvoreno razgovaram sa njima", istakla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, uz podeljene fotografije sa meštanima.

- Mnogo vam hvala na ljubavi koju pokazujete prema svojoj zemlji. I vi ste ti koji ste zaslužni za sve uspehe koje Srbija postiže i svi mi zajedno jesmo jedan uspešan tim, jedna porodica. Jer Knjaževac i svako mesto u Srbiji jesu naša porodica! - istakla je Brnabić u opisu podeljenih fotografija

