Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je porodicu Jeknić, u naselju Gaj u Sevojnu, gde je donela lepe vesti sedmočlanoj porodici koja nije imala rešeno stambeno pitanje do danas.

-Danas delimo posebnu radost sa porodicom Jeknić. Pre dva meseca posetili smo ih u njihovoj kući sa petoro dece, zaista je to najveće bogatstvo naše zemlje. Nemaju rešeno stambeno pitanje, nisu do sada obezbedili krov nad glavom. Pobrinuli smo se da svi zajedno pomognemo da se obezbedi kompletan građevinski materijal. Stižu prve ture koje su dovoljne za početak radova. Sutra će stići nov šleper sa građevinskim materijalom, da im pomognemo da sagrade svoju kuću i da imaju budućnost pod svojim krovom- istakla je ministarka.

Mesarović je istakla da će im se tako rešiti egzistencijalno pitanje te da će to biti ohrabrenje da dalje šire svoju porodicu.

-Poželela sam im da nas već naredne godine obraduju sa prinovom. Svakako ovo je za njih jedan od najvećih dana, rešavaju krupno, egzistencijalno pitanje- navela je potpredsednica Vlade.

Predsednica opštine Sevojno Mirjana Đurić naglasila je da joj je drago što vidi obezbeđen materijal i što počinju radovi na domu Jeknića.

-Zahvalnost je nešto čemu pridajem značaj, svega ovoga ne bi bilo da u prethodnom periodu ministarka Adrijana Mesarović nije bila u Sevojnu i da joj nismo predočili da postoji ova porodica koja čuva srpsku tradiciju. Želim im da ih bude više. Zahvalila bih se predsedniku Vučiću,lider SNS Milošu Vučeviću i resornom ministarstvu sna čelu sa ministarkom Mesarović. Da njih nije bilo ovoga ne bi bilo. Drago mi je kao predsednici opštine i hvala im beskrajno za sve što čine za Sevojno- reči su Đurić.

Autor: Iva Besarabić