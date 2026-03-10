GRENEL ŽESTOKO ODBRUSIO VJOSI OSMANI: Laže, ona će reći apsolutno bilo šta zarad sopstvenog političkog opstanka!

Predsednica tzv. države Kosovo Vjosa Osmani našla se na meti oštrih kritika i direktnog demantija iz okruženja Donalda Trampa, nakon što je pokušala da novu američku administraciju predstavi kao snažnog saveznika Prištine.

Prema navodima X profila "kos_data", Osmani je izjavila da je druga Trampova administracija „najviše prokosovski orijentisana američka administracija još od vremena Džordža Buša, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost“. Kako bi dodatno potkrepila svoju navodne tvrdnje, Osmani je navela i da je prethodna administracija Džoa Bajdena u kontinuitetu zahtevala ustupke od Prištine.

Međutim, na njen pokušaj dodvoravanja Vašingtonu, brzo je reagovao i izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel.

Ona laže. Tim Kurti-Osmani je bio katastrofa i svi mi to jasno vidimo. Ona će reći apsolutno bilo šta zarad sopstvenog političkog opstanka!

