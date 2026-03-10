AKTUELNO

Politika

GRENEL ŽESTOKO ODBRUSIO VJOSI OSMANI: Laže, ona će reći apsolutno bilo šta zarad sopstvenog političkog opstanka!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Predsednica tzv. države Kosovo Vjosa Osmani našla se na meti oštrih kritika i direktnog demantija iz okruženja Donalda Trampa, nakon što je pokušala da novu američku administraciju predstavi kao snažnog saveznika Prištine.

Prema navodima X profila "kos_data", Osmani je izjavila da je druga Trampova administracija „najviše prokosovski orijentisana američka administracija još od vremena Džordža Buša, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost“. Kako bi dodatno potkrepila svoju navodne tvrdnje, Osmani je navela i da je prethodna administracija Džoa Bajdena u kontinuitetu zahtevala ustupke od Prištine.

Međutim, na njen pokušaj dodvoravanja Vašingtonu, brzo je reagovao i izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel.

Ona laže. Tim Kurti-Osmani je bio katastrofa i svi mi to jasno vidimo. Ona će reći apsolutno bilo šta zarad sopstvenog političkog opstanka!
pročitajte još

VUČIĆ PODIGAO SRPSKU VOJSKU IZ PEPELA! Hrvatska bruji o našoj snazi, pa priznaje: Nemamo ništa slično (FOTO)

Autor: Pink.rs

#Aljbin Kurti

#Priština

#Ričard Grenel

#SAD

#Vjosa Osmani

POVEZANE VESTI

Politika

'VJOSA OSMANI MASNO LAŽE KADA BEOGRADU PRIPISUJE BILO KAKVE ZLE NAMERE' Petković: Ona nije ništa manji šovinista od Aljbina Kurtija

Politika

'OSMANI MANIPULIŠE TRAMPOVIM REČIMA' Đurić: Ona fabrikuje optužbe protiv Srbije

Politika

'NIKAKAV DOGOVOR O DINARU NIJE POSTIGNU!' Petar Petković: Vljosa Osmani laže kao pas!

Showbiz

KIM KARDAŠIJAN NA STUBU SRAMA: Dok narod STRADA u požarima u Los Anđelesu, evo šta radi slavna starleta! Zbog ovog poteza, osuli drvlje i kamenje po n

Politika

Obilazi televizije po Evropi i vodi kampanju protiv Vučića! Vjosi Osmani smeta Vučićeva nezavisna spoljna politika i što jedini nije uveo sankcije Rus

Politika

Đurić reagovao na izjavu Vjose Osmani: Ona stoji u suprotnosti sa politikom SAD