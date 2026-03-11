AKTUELNO

'KO ĆE VODITI SRBIJU U NAREDNIH 10 GODINA?' Ana Brnabić postavila ključno pitanje - Ljudi bez lica ili oni koji su Srbiju podigli iz pepela? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić objavila je na svom zvaničnom nalogu na Instagramu isečak iz televizijskog gostovanja u kojem govori o tome ko će, prema njenim rečima, u narednom periodu voditi Srbiju – oni koji su, kako navodi, obnovili zemlju ili, kako kaže, "blokaderi".

U objavljenom snimku Brnabić postavlja pitanje o pravcu u kojem će se zemlja kretati u narednoj deceniji.

- Ko će voditi Srbiju u narednih 10 godina, koje će odrediti narednih 100 godina? Ljudi bez lica, koji ne mogu ni da se predstave ili oni koji su uspeli da Srbiju podignu iz pepela? Oni koji su ugasili 550.000 radnih mesta ili oni koji su uspeli da stvore 600.000 radnih mesta? - upitala je predsednica Skupštine.

Autor: Iva Besarabić

