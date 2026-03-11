Aleksandar Đurđev: Srbija mora da rešava probleme kao Amerika. Na teroriste sa KiM moramo slati helikoptere!

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev izneo je niz oštrih stavova o geopolitičkim previranjima, situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o pojedinim domaćim medijima i dvostrukim aršinima prema nacionalnim manjinama u Srbiji.

Govoreći o bezbednosnim izazovima i dešavanjima na Kosovu i Metohiji, Đurđev je izneo radikalan predlog o reformi bezbednosnog aparata. On je istakao da vlast ume da bude sposobna kada za to ima volje, te da bi i u slučaju ugroženosti srpskog naroda na KiM morala da reaguje hitno i organizovano.

„Partija koju predvodim, Srpska liga, zalaže se da se primeni Ministarstvo rata po uzoru na Sjedinjene Američke Države. Trebalo je da polete helikopteri sa specijalnim jedinicama i sve ove Srbe koji su tamo kidnapovani od strane šiptarskih terorista da oslobode, a da njih likvidiraju“, naglasio je Đurđev na TV Prva, dodajući da Srbija mora da se ponaša poput SAD koje svoje probleme sa „narkoteroristima“ rešavaju na jedini mogući način.

Analizirajući odnose Sjedinjenih Američkih Država i Irana, lider Srpske lige je ocenio da u novom dobu više nema "starih jakih i slabih" sila, te da nove tehnologije donose samopouzdanje zemljama sa dugom istorijom, poput Irana.

Ipak, Đurđev naglašava da američki predsednik Donald Tramp samo ispunjava svoja predizborna obećanja da Ameriku ponovo učini najjačom silom, što se postiže vojnim intervencijama i "stavljanjem šape na ključne energetske resurse".

Ono što Đurđeva posebno zabrinjava jeste slika koja se o globalnim liderima stvara u Srbiji. On je upozorio na snažnu medijsku propagandu u prestonici:

„Ukoliko posmatrate naše srpske medije u Beogradu poslednja tri meseca, to je samo anti-Tramp kampanja, anti-Putin kampanja, pokušavajući da građanima Srbije pomute pamet da ne vide ko nam je prijatelj i saveznik, ne bi li po ko zna koji put bili prevedeni žedni preko vode“.

Komentarišući estradna dešavanja i otkazivanje novosadskog koncerta hrvatskog pevača Tonija Cetinskog, Đurđev je oštro kritikovao domaću publiku i medije. Istakao je da je i „jedna kupljena karta previše za slušanje te vrste licemera“ i da popularnost u Srbiji zavisi isključivo od podrške medija.

Đurđev je dodao da ljudi koji o nama pričaju ružno ne bi smeli da imaju podršku, zaključivši: „Sve dok je Kuća cveća pod zaštitom onih koji se brinu o našem suverenitetu, tako ćemo i prolaziti“.

Đurđev se posebno osvrnuo na unutrašnju politiku i položaj nacionalnih manjina, istakavši kao pozitivan primer slovački narod. Podsetio je da Slovačka nije priznala nezavisnost Kosova i da su Slovaci prednjačili po broju dobrovoljaca u ratu na KiM.

S druge strane, ukazao je na apsurd da predstavnici slovačke manjine ne mogu da dođu na ključne ministarske ili pokrajinske pozicije, dok to predstavnicima hrvatske i mađarske manjine polazi za rukom.

Gostovanje je obeležila i njegova izjava o hapšenju generala Ratka Mladića, gde je Đurđev izneo tvrdnju da „Ratka Mladića nijedan Srbin nije izdao“.

„Oni koji su ga izdali... su se svojim delima diskvalifikovali iz naše nacije i u toj vrsti prokletstva će njihove porodice završiti“, bio je kategoričan Đurđev.

Za sam kraj, lider Srpske lige izneo je spoljnopolitičku prognozu, tvrdeći da će moćna Nemačka pre povući priznanje tzv. Kosova nego što će to učiniti susedna Crna Gora, te da je to „vrlo brzo“ moguće ukoliko desničarska stranka AfD odnese pobedu u toj zemlji.