Mrdić: Predložiću izmenu propisa kako nesposobni tužioci u JTOK ne bi primali i do tri puta veće plate od svojih kolega

Pre dva dana Javno tužilaštvo za organizovani kriminal pravosnažnom presudom Apelacionog suda izgubilo je još jedan slučaj u kome su grupu ljudi iz Kruševca, sada se pokazalo bez dokaza, optužili za ubistvo, istakao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu ne komentarišem sudske presude jer poštujem nezavisnost suda, ističe Mrdić.

- Međutim, ne mogu da primetim da je ovo samo jedan od više desetina procesa koje je JTOK izgubio od kako je na čelu ove institucije Mladen Nenadić. Sudovi su oslobađali od optužbi JTOK Miroslava Miškovića, Stanka Subotića, Predraga Bubala, Slobodana Milosavljevića, Sašu Dragina kao i slučajeve stečajne, putne, đubretarske, Luke Beograd, Azotare… Oni koju su oslobođeni u ovom procesima posle, pokazalo se pravno neutemeljenih, optužbi JTOK. Država Srbija odnosno svi građani plaćaju milionske odštete onima koje su tužioci JTOK na čelu sa Nenadićem optuživali. Prema zvaničnim podacima. Ministarstva pravde država je samo u četiri najveća slučaja koje je JTOK izgubio platila 152 miliona evra odšteta licima koja su oslobođena - rekao je Mrdić i dodao:

- JTOK je najnesposobnije i najskuplje tužilaštvu u našoj zemlji. Skoro sve predmete tzv. “privrednog kriminala” tužioci JTOK su izgubili jer nemaju osnovna znanja iz privrednog ili upravnog prava. Advokati prepričavaju slučaj da jedna od najiskusnijih tužilaca JTOK na saslušanju svedoka javno pita ”šta je žuti fidik” ili pita državnog funkcionera ”šta je njegov posao” a ne ume da pročita Ustav Republike Srbije, Zakon o Vladi, Zakon o državnoj upravi… Kako da imaju kada su u JTOK slati kao najodaniji tužioci Zagorke Dolovac a ne kao najsposobniji. Najbolji tužioci u Srbiji rade za tri puta manju platu i ne nanose štetu budžetu Srbije.

- Tužioci zaposleni u JTOK primaju i do tri puta veće plate od ostalih tužilaca u Srbiji. Neki od njih imaju plate koje iznose i do 700 hiljada dinara neto!? Zašto su drugi tužioci u Srbiji koji rade u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Novom Sadu ili Subotici manje vredni kada rade jednako teške slučajeve i pri tom mnogo su uspešniji od tužilaca JTOK? - ističe Mrdić i dodaje:

- Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije predložiću da se ukinu odredbe koje garantuju tužiocima u JTOK i do tri puta veću platu u odnosu na ostale tužioce u Srbiji! Svi tužioci u Srbiji treba da budu jednako plaćeni za svoj posao a ne da postoji privilegovana tužilačka kasta koja bruka rad svih ostalih tužilaca. Tražiću da se izmenama propisa obaveže tužilaštvo da javno objavljuje osim plate i sva ostala primanja koje imaju pojedini tužioci na osnovu rada u komisijima, kao i na projektima. Tako ćemo sprečiti da grupa tužilaca okupljena oko Zagorke Dolovac prima hiljade evra mesečno preko svoje plate na osnovu diskrecionih odluka vrhovnog tužioca čime ona državnim parama kupuje njihovu lojalnost.

- Vreme je za odgovornost kriminalno - tužilačke klike koja vlada decenijama srpskim tužilaštvom koje su pretvorili u organ koji ruši sopstvenu državu - kaže Mrdić.

Autor: A.A.