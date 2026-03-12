Bratina ugostio je slušaoce i nastavno osoblje 15. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane 'Vojvoda Radomir Putnik' Univerziteta odbrane u Beogradu

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina ugostio je danas slušaoce i nastavno osoblje 15. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane„Vojvoda Radomir Putnik“ Univerziteta odbrane u Beogradu.

Ministar je gostima predstavio aktivnosti i nadležnosti Ministarstva, kao i ključne projekte i prioritete u oblasti razvoja telekomunikacione i informacione infrastrukture, unapređenja digitalnih usluga i jačanja kapaciteta Republike Srbije u oblasti informacione bezbednosti.

„Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da polaznicima i nastavnom osoblju Visokih studija bezbednosti i odbrane predstavim najvažnije aktivnosti i planove Ministarstva u oblasti razvoja telekomunikacija, informaciono-komunikacionih tehnologija i digitalne transformacije. Posebnu pažnju posvećujemo unapređenju informacione bezbednosti, kao i jačanju institucionalnih kapaciteta države za efikasno reagovanje na savremene bezbednosne izazove u digitalnom prostoru“, izjavio je ministar Bratina.

Pukovnik Srđan Zgonjanin zahvalio je ministru Bratini na srdačnom prijemu, ističući da Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ima značajnu i odgovornu ulogu u jačanju bezbednosti i odbrane naše zemlje.

"Posebno mi je zadovoljstvo što se među polaznicima 15. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane nalazi i jedan od pomoćnika ministra informisanja i telekomunikacija", naglasio je pukovnik Zgonjanin.

Prisutnima se obratio i direktor ETV-a, gospodin Sava Savić, koji je okupljene upoznao sa značajem Avalskog tornja, njegovim istorijatom, kao i njegovom bogatom tradicijom i ulogom koju ima u oblasti telekomunikacija i emitovanja. Tokom sastanka razgovarano je i o značaju razvoja savremene digitalne infrastrukture, unapređenja regulatornog okvira u oblasti

informacione bezbednosti, kao i o daljem razvoju inovacionog ekosistema u Republici Srbiji. Poseta predstavlja važan korak u daljem jačanju saradnje između Ministarstva informisanja i telekomunikacija i akademske zajednice, sa ciljem razmene znanja i iskustava, kao i unapređenja kapaciteta u oblasti bezbednosti i zaštite informacionih resursa u savremenom digitalnom okruženju.



