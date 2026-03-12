'LAŽNI VETERAN, LAŽNI STUDENT' Vučević raskrinkao Dušana Mandarića: Pod okriljem noći ruše Novi Sad! (FOTO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osvrnuo se na snimak blokaderskih demostracija u Novom Sadu, a koji je snimio Dušan Mandarić, vođa "veterana".

-Dušan Mandarić - lažni veteran i lažni student. A ovako valjda sprema ispite, pod okriljem noći sa motkama i bakljama ruše Novi Sad. I ovakvi bi da vladaju Srbijom?! Neka vidi narod šta se nudi kao alternativa- kriminalci i vandali. Pobediće pristojna Srbija- poručio je putem Iksa Vučević.

Душан Мандарић - лажни ветеран и лажни студент. А овако ваљда спрема испите, под окриљем ноћи са моткама и бакљама руше Нови Сад. И овакви би да владају Србијом?! Нека види народ шта се нуди као алтернатива- криминалци и вандали. Победиће пристојна Србија! pic.twitter.com/Pno3s0h1uU — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 12. март 2026.

Autor: S.M.