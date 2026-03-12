AKTUELNO

Politika

'LAŽNI VETERAN, LAŽNI STUDENT' Vučević raskrinkao Dušana Mandarića: Pod okriljem noći ruše Novi Sad! (FOTO)

Izvor: Novosti.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osvrnuo se na snimak blokaderskih demostracija u Novom Sadu, a koji je snimio Dušan Mandarić, vođa "veterana".

-Dušan Mandarić - lažni veteran i lažni student. A ovako valjda sprema ispite, pod okriljem noći sa motkama i bakljama ruše Novi Sad. I ovakvi bi da vladaju Srbijom?! Neka vidi narod šta se nudi kao alternativa- kriminalci i vandali. Pobediće pristojna Srbija- poručio je putem Iksa Vučević.

Autor: S.M.

