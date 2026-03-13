Objavili strategiju čuvanja Miloša Vučevića: Gde su sigurnosne kamere i koliko ljudi ga obezbeđuje - Danas nacrtao metu prvom čoveku SNS na čelo

Opozicioni list Danas pozvao je da se Milošu Vučeviću ukine obezbeđenje, i to samo dan nakon obeležavanja godišnjice atentata na Zorana Đinđića - što je izazvalo skandal na političkoj sceni.

Prošle godine, 13. avgusta, u Novom Sadu je zabeležen pokušaj napada na predsednika Srpske napredne stranke (SNS) i savetnika predsednika Republike Miloša Vučevića, njegovog sina i saborce.

Sada, samo dan nakon obeležavanja 23. godišnjice atentata na Zorana Đinđića, opozicioni dnevni list "Danas" postavlja pitanje o potrebi da Miloš Vučević bude obezbeđen - što je prema mišljenju mnogih političara skandalozno - jer da nije bilo Kobri, zapalili bi ga živog u kancelariji SNS u Novom Sadu, pa im očigledno od tad mnogo smetaju.

Novinari Danas-a išli su toliko daleko da su pratili kretanje porodice Miloša Vučevića - snimali su gde su im sigurnosne kamere, gde im obezbeđenje čuva zgradu u kojoj žive, koliko ljudi ih čuva, pa čak i kretanje njegove dece i supruge - a marketinški stručnjak Nebojša Krstić je reagovao tim povodom

- Reporter Danas-a je više dana posmatrao na koji način se obezbeđuje predsednik SNS-a?!? Takođe, detaljno opisuje obezbeđenje njegove supruge kao i sinova?! I vrši popis bezbednosnih kamera?! Ovo je novinarstvo!?! Ili je tipovanje potencijalnim atentatorima? Hoće li neko da reaguje na ovaj kriminal koji bi u bilo kojoj zemlji sveta izazvao momentalnu reakciju nadležnih organa?



Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, je takođe osudio ovaj potez.

- Šolakovo propagandno-terorističko smeće u epizodi: "Sklonite obezbeđenje Miloš Vučevića da možemo na miru da ga spalimo."

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović osvrnuo se na skandalozni tekst.

- Dan nakon što je obeležena godišnjica atentata na Zorana Đinđića, list Danas pokreće besramnu kampanju za ukidanje obezbeđenja Milošu Vučeviću, čije ubistvo je pokušano prošlog leta.

Podsećamo, emonstranti su tokom protesta studenata u blokadi i njihovih pristalica pokušali da demoliraju prostorije SNS-a u Bulevaru oslobođenja, a pri tome je povređeno 64 građana i pet pripadnika Kobri, dok su napadi uključivali motke, topovske udare i kamenice.

Vučević je tada istakao da ga je najviše razočaralo vređanje hrabrih pripadnika Kobri, koji predstavljaju "najplemenitije srpske sinove".

