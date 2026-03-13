Predsednik Aleksandar Vučić obilazi mesto Kopljare, gde će posetiti destileriju porodice Ivović, koju vode Marko Ivović (34) i njegova majka Snežana Ivović (56).

Gazdinstvo, osnovano 1956. godine, bavi se proizvodnjom rakije. Poseduje sedam hektara pod voćem, od čega je 4,5 hektara pod šljivom, hektar i po pod grožđem i jedan hektar pod kruškom.

U gazdinstvu se nalazi 7.000 litara rakije. Najstarija rakija stara je 30 godina i ima je oko 150 boca.

Predsednik je pitao domaćine i građane šta je najpotrebnije, na šta su rekli da je potrebno 900 metara puta.

- Domaćine, ako bude tih 900 metara, zoveš na rakiju. Neću na večeru, samo na rakiju. Za tri dana ćemo da počnemo i da uradimo za 10 dana - rekao je predsednik.

