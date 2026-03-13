Nikolić o poseti Aleksića Kosovu i Metohiji: To nije politika, to je političko lešinarenje

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Narodna poslanica SNS Danijela Nikolić kaže da Miki Aleksić nije došao da poseti srpski narod na Kosovu i Metohiji, već da se naruga njihovoj muci.

- Dok Kurti svakog dana sprema nove zabrane, nove pritiske i nove udarce na Srbe na Kosovu i Metohiji koje želi da proglasi strancima, Miki Aleksić je za njega očigledno “domaći” - navela je Nikolić i dodala

Da budemo potpuno jasni – Miki Aleksić nije došao da poseti srpski narod na Kosovu i Metohiji. Došao je da se naruga njihovoj muci, pod lovorikama i crvenim tepihom koji mu je raširio Aljbin Kurti. Uzalud se šeta i uzalud pokušava da prodaje lažnu brigu. Čestit srpski narod na Kosovu i Metohiji takve odavno poznaje. Vide ih – ali ih ne priznaju, jer znaju ko se istinski bori za interese srpskog naroda na KiM - a to je drzava Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

- Sa dna političke kace oseća se samo smrad propale Aleksićeve politike, licemerja i cinizma čoveka koji je spreman da preko muke svog naroda vodi kampanju za lokalne izbore u centralnoj Srbiji - rekla je Nikolić i istakla:

- Istina je ogoljena – preko muke i stradanja Srba na Kosovu i Metohiji došao si da skupljaš jeftine političke poene za glas više svojih raspalih koalicija i lista.
To nije politika.
To je političko lešinarenje -

Autor: S.M.

