VUČIĆ ODGOVORIO HRVATIMA: Tek ćemo da nabavljamo sisteme i niko me neće zaustaviti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da nas čeka više vojnih vežbi i dodao da vojska nije igračka.

- Ne postoji nijedna noć u prethodnih 14 godina da nisam pomislio na bezbednost i sigurnost naše države pre nego što legnem. Nijedna noć! Previše sam odgovoran i posvećen da Srbija bude unižena i rasturena kao što je bila devedesetih. Mnogi mi nisu verovali. Kada sam polagao ispite išao sam na desetku, a ne samo da prođem. I sada su iznenađeni u regionu odakle nam ovo... Meni je krivo zbog ovoga što ste svi vi mediji uradili, oko ove rakete. Vidite kako su vas Hrvati i svi ostali navukli da kažete ono što oni hoće da kažu. Kažu mi smo upalili alarm. A nije bio upaljen kada ste formirali vojni savez sa Prištinom i Tiranom. Nije bio alarm kada ste kupili polovne "rafale", pa ste nam objašnjavali da je normalno da vi dobijete meteor rakete, a mi slabije MICA rakete. I njihov državni vrh se tada hvalio, to je bilo potpuno normalno - rekao je Vučić.

Ja sam vrhovni komandant ove zemlje, moram da brinem o odbrani i zaštiti svakog sela, naveo je.

- Znate li šta nam danas brani Kragujevac? 10 puta jače nego što je bilo ranije. Ali su vas navukli, ja razumem, kod naših ljudi postoji ponos, ali da nas navuku da smo mi upalili alarme, a ne oni koji su nam oteli 14 odsto teritorije, naoružavaju se do neslućenih granica! Šta će vam 16 pancerhaubica - upitao je Vučić.

Neću da kažem šta smo sve nabavili, i šta ćemo tek nabaviti.

- Za Krasuhu nisu znali da je imamo dok ja nisam doneo odluku da je uključimo. Tek ćemo da nabavljamo sisteme i niko me neće zaustaviti! I nikoga nećemo napadati. Vidite kakvi su to prevaranti, oni su tu raketu nazvali "zagrepčanka". Da bi mogli da nas "tuže" učiteljici - dodao je Vučić.

