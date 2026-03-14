Ovi bi na vlast?! N1 predstavio blokadersku 'elitu' u Lučanima (VIDEO)

Izbori u Lučanima biće jedni od izbora sa najvećim brojem izbornih lista 29. marta pošto će se šest lista boriti za ulazak u skupštinu Lučana.

Danas je N1 predstavio blokadersku ''elitu'' u Lučanima.

Naime, nosilac liste ''Zvuk pravde - Zajedno za studente'' Mirjana Kern, prosvetna radnica poznata, majka je Dimitrija Kerna.

Dimitrije je, iako 2001. godište, već evidentiran u MUP-u. Naime, zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana.

On je evidentiran i u bazi za porodično nasilje.

Miloš Pajić, prosvetni radnik, poznat je po vređanju i napadu na građane.

Na listi se nalazi i Željko Sarić, lečeni zavisnik i korisnik heroina.

Nakon ovih podataka logično je postaviti pitanje ''Oni bi na vlast?!''. Na šta bi država ličila da se oni dočepaju fotelje.

Autor: Pink.rs