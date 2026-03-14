Licemerje bez granica: Za Brankicu i Čedu državna zaštita bila normalna, za Vučevića 'skandal'

Predsednik 'Pokreta svih nas' Miljan Jovićević oglasio se povodom napada na Miloša Vučevića.

Povodom teksta objavljenog u listu "Danas" , u kojem se problematizuje obezbeđenje predsednika, SNS-a Miloša Vučevića, osećam obavezu da se obratim javnosti i ukažem na ozbiljan problem – ne samo dvostruke aršine u delu medijske scene, već i opasnu neodgovornost kada se u javni prostor iznose detalji koji se tiču bezbednosti ljudi i rada državnih službi.

U demokratskom društvu legitimno je kritikovati političare. Ali nije legitimno politizovati bezbednosne procene i rad institucija države samo zato što se radi o političkom protivniku.

Podsetiću javnost da su i pojedine druge javne ličnosti u Srbiji godinama imale državnu zaštitu na osnovu procena nadležnih službi. Novinarka Brankica Stanković imala je policijsko obezbeđenje zbog bezbednosnih rizika, dok je političar Čedomir Jovanović u dužem periodu imao zaštitu državnih struktura.

Tada to nije predstavljano kao politička afera. Naprotiv – to je bilo razumljivo kao odgovorna reakcija države koja štiti bezbednost ljudi.

Zato se danas postavlja pitanje: zašto je sada problem kada država obezbeđuje bezbednost Miloša Vučevića?

Posebno zabrinjava činjenica da se u tekstu iznose detalji koji se odnose na način obezbeđenja i rad bezbednosnih struktura. Takav pristup ne doprinosi javnom interesu, već može otvoriti prostor za zloupotrebe i nepotrebno ugroziti bezbednost ljudi koji obavljaju svoj posao.

Podsećam i na događaj od 13. avgusta 2025. godine u Novom Sadu, kada je tokom napada na prostorije u kojima se nalazio Miloš Vučević došlo do incidenta u kojem su povređeni pripadnici elitne vojne jedinice „Kobre“. Ti ljudi su tada stali između nasilja i onih koje su štitili.

To nisu politički akteri, već profesionalci koji svakodnevno rizikuju svoju bezbednost radeći posao u interesu države.

Zato smatram da je krajnje neodgovorno praviti senzacionalističke konstrukcije na račun bezbednosnih procena i rada ljudi koji su zaduženi za zaštitu života i stabilnosti države.Kritika politike je legitimna. Međutim, osporavanje rada bezbednosnih službi i javno problematizovanje njihovih operativnih aktivnosti prelazi granicu političke polemike.

Kao predsednik pokreta koji podržava politiku stabilnosti, smatram da je dužnost svih nas da pokažemo minimum odgovornosti kada govorimo o bezbednosti države.Jer država koja štiti svoje građane i javne ličnosti nije slabost – već znak ozbiljne i odgovorne države.

Autor: D.Bošković