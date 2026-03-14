'SRBI NEĆE BITI PROTERANI OD PETNAESTOG MARTA' Srpska lista saopštila pozitivne vesti za srpski narod na KiM

Od petnaestog marta nema progona Srba sa Kosova i Metohije koji nemaju kosovska dokumenta, nema zabrana ulaska na prostor Kosova i Metohije srpskim studentima, lekarima i profesorima a samim tim nastaviće se odvijanje nastave i pružanje obrazovnih i zdravstvenih usluga u svim institucijama na prostoru Kosova i Metohije a koje su deo obrazovnog i zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Ukazujući da je zahvaljujući zalaganju državnog vrha Srbije, međunarodne zajednice, tj. EU ali i napornog rada Srpske liste u proteklim mesecima a povodom iznalaženja rešenja oko najavljene primene tzv. zakona o strancima i vozilima, otklonjena velika opasnost po suštinski opstanak i ostanak Srba na ovim prostorima, Igor Simić potredsednik Srpske liste na današnjoj konferenciji za novinare naveo je da građani koji nemaju kosovska dokumenta neće biti proterani, već da im je obezbeđeno da ih dobiju i naglasio je da će se time otkloniti opasnost kojom bi se preko deset hiljada Srba lišilo boravka na Kosovu i Metohiji. On je precizirao da bi primenom Zakona o strancima direktno bilo pogođeno 7.200 Srba koji žive severno i južno od Ibra, a kojima će sada biti omogućeno da dobiju prištinska dokumenta kako bi mogli normalno da žive.

- Znam kakav stav Srbi imaju prema tim dokumentima, ali to je sada bilo rešenje kako bismo sačuvali naš narod na ovim prostorima, da ljudi nastave da žive u svojim domovima, da se majke ne odvajaju od dece, da se ne cepaju porodice i otima imovina-naveo je Simić. Ukazujući da je bilo ugroženo funkcionisanje jedne od najznačajnijih ustanova – Univerziteta sa 10 fakulteta i Akademijom strukovnih studija u Leposaviću, Simić je podvukao da se ovim rešenjem otklanja opasnost da Srbi ne mogu da imaju svoj funkcionalni Univerzitet ali i zdravstveni i obrazovni sistem.

NEMA INTEGRACIJE ZDRAVSTVA I OBRAZOVANjA

Simić je podvukao da nema integracije zdravstva i obrazovanja u tzv. kosovski sistem, već da će oni da nastave da rade u korist građana, podsećajući da te ustanove ne koriste samo Srbi, već i Albanci, Goranci i svi koji žive na tom prostoru. Na pitanje da li će se i dalje zalagati za formiranje ZSO, pošto to sada niko nije pomenuo, a u tzv. kosovskim vlastima za to nema sagovornika, Simić je odgovorio da u Prištini srpski narod nema sagovornika, jer neko smatra da to što ima silu mođe da radi šta želi.- „Duboko smo uvereni da je bila formirana ZSO ogroman broj porblema sa kojima se Srbi suočavaju ne bi bilo. Mi smo uvek isticali da je neophodno formirati ZSO i pozdravljamo stav EU koji je identičan našem- naglasio je on.

- Sprečili smo da naša deca, počev od one u vrtićima, školama, ostanu bez nastavnika i onih koji ih uče i obrazuju, zahvaljujući kojima može da funkcioniše život. Srpski obrazovne i zdravstvene institucije nastavljaju kao i do sada da pružaju usluge građanima- rekao je Simić pojasnivši da će proces prijave studenata i profesora, kao i zdravstvenih radnika ići preko naših obrazovnih i zdravstvenih ustanova, uz punu podršku gradonačelnika koje su građani izabrali. Ukazujući da je zbog toga bitno da građani izaberu svoje prave predstavnike kako bi rešavali uprvao ovakve probleme, Simić se ponovo zahvalio državnom vrhu Srbije na čelu sa predsednikom Vučićem, ali i patrijarhu i mitropolitu koji su upozoravli međunarodnu javnost i apelovao na građane da veruju svojoj državi i svojim političkim predstavnicima kojima su dali glas, a ne, kako je kazao, „šarlatanima“ koji su, na ovu temu opasnu po srpski narod, pokušali da steknu nekakvu slavu i nanesu mu nesagledivu štetu.On je zahvalio i predstavnicima EU koji su, kakom je istakao, značajno doprineli da se dođe do ovog rešenja i pozvao ih da zajedno prate primenu tog rešenja na terenu kako ne bi bilo iznenađenja kao u prošlosti.

-Očekujemo da predstavnici EU na terenu prate primenu svega a mi kao Srpska lista nastavićemo da brinemo o našem narodu i ukazujemo na sva kršenja njihovih prava - podvukao je Simić koji je upitan od novinara za pojašnjenje objasnio da će sva lica koja žive na prostoru Kosova, a nemaju odgovarajuća dokumenta koje priznaje Priština, dobiti mogućnost da ih dobiju.Što se tiče lica koja dolaze na Kosovo da rade ili uče listu će, kako je dodao, praviti njihove ustanove i prosleđivati je gradonačelnicima, a oni će ih davati u postupak. Na pitanje šta je sa Zakonom o vozilima, Simić je rekao da u ovom trenutku ne može da govori o detaljima. On je istakao da postoji nekoliko ideja o kojima se razgovara kako bi se našlo odgovarajuće rešenje, uvek imajući u vidu interes srpskog naroda.

Autor: D.Bošković