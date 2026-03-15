STRAŠNE SCENE ZAPREPASTILE SRBIJU: Najbrutalnije nasilje i mržnja blokadera 15. marta (VIDEO)

Na blokaderskom skupu koji je održan 15. marta prošle godine u Beogradu, mogli smo da se nagledamo strašnog nasilja i drugih nemilih scena.

Blokaderi su nam tada još jednom jasno pokazali da im je nasilje jedina politika o čemu svedoči i naredni snimak:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Napadali su tog dana sve što su stigli - osim što su se čak i među sobom tukli, napadali su neistomišljenike, studente koji žele da uče, a meta su im bili i pripadnici policije koji su obezbeđivali skup.

Neko od prisutnih huligana bacio je te večeri baklju među pripadnike Žandarmerije.

Blokaderi su tada napadali studente u Pionirskom parku koji su želeli da nastave obrazovanje, gađali ih bakljama i ugrozili njihovu bezbednost. Sukobi su izbili i među samim učesnicima, uz uništavanje traktora i druge vandalske incidente.

Jedna od najnasilnijih scena bila je ona kada je tog 15. marta u blizini Trga Nikole Pašića došlo do tuče u kojoj je grupa muškaraca je pretukla jednog mladića.

Uprkos objavama pojedinih medija, u nasilju nije učestvovala grupa studenata koji žele da uče iz Pionirskog parka.

Ubrzo je Hitna pomoć došla, stavila mladića na nosila i odvezla.

Mogli smo da vidimo i sramne provokacije. Naime, jedan od blokadera provocirao ispred Pionirskog parka policiju i studente koji žele da uče.

Naime, jedan čovek popeo se na traktor i doslovce se skinuo go ispred okupljenih građana.

To je ta "kultura" koju su pokazali pre tačno godinu dana u Beogradu. To je budućnost koju su oni nudili i nude građanima Srbije.

Ali uprkos svemu što su činili, državu ipak, zahvaljujući snažnoj politici predsednika Aleksandra Vučića - nisu uspeli da sruše.

Autor: Pink.rs