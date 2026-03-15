POGLEDAJTE SUSRET KOJI JE RASPLAKAO SRBIJU! Država malom Andriji pružila šansu za ozdravljenje! Vučić: 'Ti si mi najvažniji danas' (VIDEO)

PredsednikAleksandar Vučićobišao je danas Bajina Bašta gde ga je ugostila porodica Knežević - porodica čija svakodnevica nosi i veliku borbu i veliku nadu. Njihov najmlađi sin Andrija vodi tešku bitku sa retkom bolešću, Mojamoja bolest (MMD), ali zahvaljujući lečenju o trošku države, njegova borba danas ima i svetliju stranu, onu u kojoj se vera, podrška i upornost pretvaraju u nadu za ozdravljenje.

Predsednik je malom Andriji odmah po dolasku poručio da je samo zbog njega došao.

Video: privatna arhiva

"Ti si mi najvažniji na svetu danas. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem" - kazao je predsednik.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Potom je usledio i razgovor Vučića i Andrije, a predsednik mu je obećao i poseban poklon.

- Imali smo mnogo tema za razgovor, od Zvezde, do šaha. Pošto mi je rekao da voli šah, obećao sam mu da će sutra od mene dobiti jedan specijalan, a onda kad dođem sledeći put, očekujem da će da me pobedi.

Predsednik je pitao da mu se malo detaljnije objasni dijagnoza malog Andrije, i kako su mi preneli dečak ima sužene krvne sudove mozga, te zbog toga ima manji dotok krvi u mozak.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Država je preuzela sve obaveze o njegovom sadašnjem i budućem lečenju. Mi još nažalost nismo u stanju da takve zahvate uradimo u Srbiji, pa moramo pomoć da potražimo u inostranstvu. Pored toga što mnogo više dece lečimo u Srbiji i nebrojeno više u inostranstvu, ulažemo i u inovativne lekove i lekove za retke bolesti. Razlike u odnosu na prethodne periode su neverovatne, a broje se u stotinama miliona evra.

Kako je Vučić istakao država izdvaja velika sredstva za unapređenje zdravstva.

- 5873 dece smo mi lečili u inostranstvu i troškove preuzeli na sebe. Pri tome mnogo više se od toga leči u Srbiji, nego ranije. A da ne kažemo koliko ulažemo inovativne lekove, lekove za retke bolesti. To su razlike u stotinama miliona evra.

