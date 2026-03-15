VUČIĆ NA VEČERI SA MOMCIMA IZ 'KOBRI': Lepo je sesti sa ljudima koji su uvek uz mene, odgovorno i bez mnogo reči! Prilika da pričamo kao ljudi, opušteno i iskreno (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

"Lepo je s vremena na vreme sesti sa ljudima koji su uvek tu, uz mene, tiho, odgovorno i bez mnogo reči radeći jedan od najtežih poslova", poručio je predsednik Aleksandar Vučić uz fotografiju sa momcima iz Kobri.

- Večera sa momcima iz Kobri bila je prilika da razgovaramo kao ljudi, opušteno i iskreno, o svemu kroz šta zajedno prolazimo.

Kako je istakao predsednik to su "vrhunski profesionalci, ali pre svega dobri i pouzdani ljudi, koji nose veliki teret i ogromnu odgovornost svakoga dana".

- Znam koliko odricanja traži njihov posao i zato ih još više poštujem. Hvala im na lojalnosti, posvećenosti i snazi koju pokazuju u svakom trenutku. Uz ovakve ljude, čovek zna da nije sam.

Autor: D.Bošković

