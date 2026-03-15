'OVAJ DEČKO JE PAMETAN!' Pavlovića zaustavio poznati influenser Akaš: Postavio mu nekoliko pitanja, nije znao SAMO 1! Pogledajte kako je to izgledalo (VIDEO)

Miloš Pavlović, student Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedan od najboljih studenata Beogradskog univerziteta, koji je široj javnosti postao poznat kada se zajedno sa drugim studentima koji žele da uče, u Pionirskom parku borio za prestanak blokade fakulteta i povratak na nastavu zaustavljen je u Knez Mihailovoj ulici od strane poznatog influensera Akaša Ahlavata.

Naime, Akaš mu je postavio nekoliko pitanja, a Miloš Pavlović demonstrirao je svoje znanje u praksi.

Prvo pitanje bilo je "Ko je bio osnivač srpske države", na šta je Pavlović odgvororio tačno "Stefan Nemanja", dodavši da je reč o 12. veku.

Na pitanje "Koji je najviši vrh u Evropi" rekao je "Monblan", međutim, tačan odgovor je Elbrus.

Na pitanje "Ko je bio prvi car Rimskog carstva" rekao je "Augustus", što je tačan odgovor.

Na pitanje "Koji događaj je pokrenuo Prvi svetski rat" odgovorio je "Ubistvo Franca Ferdinanda", što je takođe tačan odgovor.

S obzirom na to da je skoro na sva pitanja imao tačan odgovor, Akaš mu je, kako to inače radi, ponudio novčanu nagradu, na šta je Miloš rekao da prihvata samo ako influenser pristane da ode sa njim i njegovim prijateljem da proba srpske specijalitete. Akaš je pristao, a kako je ovaj susret izgledao, pogledajte u snimku ispod:

"Ovaj dečko je pametan", stavio je Akaš u opisu videa.

Inače, Akaš Ahlavat je poznati influenser i kreator sadržaja u usponu koji živi u Beogradu.

Poznat je po svojim vlogovima na Jutjubu i sadržaju koji objavljuje na Instagramu, gde često deli svoja iskustva kao Indijac koji živi u Srbiji.