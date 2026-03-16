ĐURIĆ: Izbegnut najgori scenario za Srbe na KiM! Kurtijeve opasne akcije ne smeju biti nagrađene!

Negativna kampanja i politikantske kritike koje stižu iz pojedinih krugova povodom novih rešenja za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji, bile su tema razgovora ministra spoljnih poslova Marka Đurića.

On je oštro osudio pokušaje prikupljanja jeftinih poena na temi južne srpske pokrajine, naglasivši da je dijalogom u trouglu Beograd–Brisel–Priština sprečena katastrofa za srpski narod.

Komentarišući postignuti dogovor u vezi sa primenom zakona o strancima, Đurić je istakao da je prioritet države bio i ostao zaštita ljudi koji žive i rade na KiM.

"Pozdravljam ovaj dogovor i čestitam srpskim pregovaračima na trudu i postignutom rezultatu. Rešenjem definisanim u trouglu Brisel–Beograd–Priština izbegnut je najgori mogući scenario za Srbe i sve koji rade i žive na području Kosova i Metohije", naveo je Đurić.

Ministar je ukazao na to da su problemi nastali isključivo zbog poteza vlasti Aljbina Kurtija, te da međunarodna zajednica ne sme da žmuri na takvo ponašanje.

"Osuđujem politikantske kritike postignutih rešenja iz pojedinih političkih krugova u Srbiji. Iznenađen sam da nikako da nauče da Kosmet nije i ne treba da bude tema za sticanje političkih poena, već za nacionalno okupljanje", istakao je Đurić.

On je posebno naglasio da formiranje Zajednice srpskih opština ostaje nezaobilazan korak ka stabilizaciji odnosa i zaštiti srpskih prava.

"Primena drugih sporazuma iz dijaloga, a posebno primena potpisanog i ratifikovanog sporazuma o formiranju Zajednice srpskih opština, nije samo pravo srpskog naroda već i neophodan korak kako bi se osiguralo da u budućnosti međunacionalni i institucionalni odnosi na KiM budu bolji", rekao je Đurić.

Đurić je izrazio i oštro neslaganje sa idejama da se Priština na bilo koji način nagrađuje za situacije koje sama svesno izaziva godinama unazad.

"Jednako izražavam neslaganje sa pojedinim stranim političarima i birokratama koji lobiraju za to da Kurtijeva vlada na bilo koji način bude nagrađena za rešavanje problema koje je sama stvorila, i koje veoma uporno stvara već četiri godine", zaključio je Đurić.

Autor: D.S.