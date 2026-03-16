INTERVJU ZAGORKINOG AMBASADORA U HAGU GORDANE JANIĆIJEVIĆ DOKAZ DA JE TUŽILAŠTVO PRIVATIZOVANO I OTETO I RAZLOG ZA KRIVIČNU ISTRAGU

Intervju tužioca Gordane Janićijević, ličnog predstavnika Zagorke Dolovac u Hagu, u novini Dragana Šolaka na najbolji način pokazuje do koje mere je organizovana tužilačko-kriminalna banda Dolovac - Nenadić - Stamenković otela i privatizovala tužilaštvo u Srbiji, kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Gordana Janićijević, lični ambasador Zagorke Dolovac u Hagu, na osion način uvredila je većinu tužilaca u Srbiji jer je izjavila da je ona jedini tužilac iz Srbije sa kojim Jurodžast želi da “deli poverljive informacije” kao i da se samo njoj u Hagu veruje da će te informacije da “prosledi nadležnim organima na poverljiv način”. Da prevedem na srpski jezik, tužilac Janićijević, iz koje govori njena šefica Dolovac, rekla je da je većina drugih tužilaca u Srbiji nepouzdana i da oni ne smeju da budu u posedu poverljivih informacija jer nisu pouzdani!? Biće da je ovde reč o nečemu drugom, da Dolovac preko tužioca Gordane Janićijević želi da ima jedina poverljive informacije kako bi sa njima trgovala, kako bi ih menjala i zloupotrebljavala da bi rušila legalnu izabranu vlast i kako bi o dokazima obaveštavali kriminalne grupe. Onako kako su tužioci Nenadić i Mandić iz Tužilaštva za organizovani kriminal odbili da zaštite svedoka ubistva advokata Miše Ognjanovića i pustili ga na ulicu da bude ubijen od strane Ognjanovićevih ubica - naveo je Mrdić i dodao:

Tužilac Gordana Janićijević objasnila je da su sve njene kolege u Srbiji nepouzdane i da samo ona i možda njena šefica Zagorka Dolovac smeju da upravljaju poverljivim podacima ali nije rekla da joj je plata sa troškovima iznosila i do petnaest hiljada evra! Dolovčev lični predstavnik u Hagu tužilac Janićijević uspela je da demantuje svoju šeficu koja mesecima obmanjuje javnost da će neizbor dodadašnjeg predstavnika tužilaštva u Jurodžastu zaustaviti istrage. Janićejević je morala da prizna da su iz Jurodžasta ”Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal do sada već dostavio podatke za vođenje budućih kompleksnih istraga u oblasti organizovanog kriminala i pranja novca” te da ona veruje ”da će većina predmeta nastaviti da se razvija”.

- Na kraju, pozivam nadležno tužilaštvo da sasluša tužioca Gordanu Janićijević kako bi objasnila koje su ”lični interesi” kao i ”uticaji interesnih grupa” uticali da ona ne bude ponovo reizabrana za predstavnika srpskog tužilaštva u Jurodžastu. Ukoliko je spremna da javno govori o svojim saznanjima bez dokaza verujem da je spremna da je podeli i sa nadležnim tužilaštvom. U suprotnom Gordana Janićijević treba da odgovora jer je oklevetala članove Visokog saveta tužilaštva - rekao je Mrdić.

Autor: S.M.