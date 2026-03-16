UŽIVO NA TV PINIK I PINK.RS VUČIĆ RAZGOVARAO SA PENZIONERIMA U SEVOJNU! Predsednik Srbije saopštio LEPE VESTI: Penzije će i ove godine značajno rasti

Predsednik Srbije saopštio LEPE VESTI: Penzije će i ove godine značajno rasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Sevojno i Lučane, gde će razgovarati sa narodom i privrednicima.

14.39 - Predsednik razgovara sa penzionerima u SevojnuSledeća stanica je razgovor sa penzionerima u Sevojnu, gde je pozdravljen velikim aplauzom.

Potom je počelo obraćanje, i predsednik je na početku pitao ko su Radosavljević Srećko i Simović Milan.

- Ajde ljudi, dobio sam informaciju da su u sali. Gde neće da se jave, rođendan im je danas, ja sam samo hteo da im čestitam - rekao je on, i dodao da je oduševljen energijom koju oseća u sali.

Hoću da vam kažem nekoliko stvari, za koje mislim da su važne. Prvo, penzije će i ove godine ponovo i značajno da rastu! To vam garantujem, i mislim da je to važno. Pod dva, imamo jedan problem koji me muči, i tražio sam predloge rešenja od ljudi iz PIO fonda, da vidim šta će oni da predlože. Moramo nešto da uradimo za penzionere koji imaju najniže penzije. Moramo za njih da uradimo nešto, jer ja mislim kada pogledam i svoje roditelje, koji imaju veoma visoke penzije, nije samo njihova zasluga, a uz svo poštovanje za rad i trud koji su uložili. Ali moramo videti kako da pomognemo penzionerima koji imaju tri, četiri ili pet puta manju penziju. Moj predlog je da dodatno i posebno povećanje obezbedimo za ljude koji imaju niže penzije, ispod 45 hiljada

- Čuvaćemo zemlju, čuvaćemo mir i gledaćemo kako da dalje unapređujemo životni standard. U prethodnih godinu i nešto su pokušali da nam podele društvo, porodice...uspeli smo strpljenjem da ih pobedimo - rekao je Vučić.

13.50 - Vučić u poseti porodici Raković

Prva tačka današnje posete je porodica Raković, gde se četiri generacije bave plasteničkom proizvodnjom povrća i jagoda, kao i uzgojem stoke.

- I kad dođeš do Požege sa auto-putem, misliš da si nešto uradio, a kada nastaviš dalje onda vidiš koliko posla ima - rekao je Vučić na pitanje domaćina kako je putovao.

Gledaćemo da tunelom ispod Kadinjače spojimo Užice sa Bajinom Baštom, najavio je on.

- Kako god da pogledate, nikada ne može da se završi sve, ali moramo da radimo. Ovo je najvažnije, to je glavni put koji vas spaja sa Zlatiborom, onda i sa opštinama južno od Zlatibora, južno od Čajetine, Nove Varoši. Onda će do Užica trebati sat i petnaest maksimalno. Nego sve to treba platiti - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da je završen projekat za bolnicu u Užicu, i kaže da će biti potrebno 108 miliona evra, i to bez opreme.

- Obećali smo ljudima veliki park i halu, to ćemo uraditi takođe. Ovde u Sevojnu imamo ovu ulicu. Dosta smo para izdvojili za puteve, a čujem da mora da se radi i u vrtiću Maslačak. Četiri sobe, 700.000 evra! Pa šta čuvate... To ćemo da uradimo, nego četiri sobe 700.000, nešto tu nije u redu - rekao je on.

Kaže da je mir ključan, i da svi gledamo bogate zemlje u Zalivu koje su živele mirno, a da se to preko noći promenilo.

Pitao je domaćina šta mu najviše treba, a on je skromno rekao da njemu ništa ne treba, već da se mladi više trude i rade.

Meštani su u razgovoru sa predsednikom istakli da im najviše znači put do Požege.

- Ovde ima problema sa putem, noću posebno neko može da se zaleti u kuću. Mora da se postavi ovde elastična ograda, da neko ne pogine. Baš ovde na 100 metara od vaše kuće - tražio je on od predstavnika lokalnih vlasti.

Pitao je domaćine da li bi im značilo spajanje sa putem do Požege, i jednoglasno je dobio odgovor da je to najvažnije.

- Nemamo ni gasovod još uvek, to kad bi moglo nekako da se uradi bilo bi odlično - rekao je domaćin, a Vučić je rekao da je to stvar države, i da će biti urađeno.

- Znači da završe odmah, do kraja godine, a ne da se radi 14 godina - rekao je Vučić.

Predsednik je pitao da li im nešto o poljoprivrede moglo da im se pomogne.

- Čim su veće vode dolazi do izlivanja ali i to će biti rešeno - rekao je meštanin.

On je dodao da su u njihovom zaseoku ljudi vredni i da su prvi počeli sa plasteničkom proizvodnjom.

Domaćica je posebno oduševila Vučića kada je otkrila da je njen unuk, od pomoći države od 100 evra, kupio motornu testeru da može da radi sa porodicom.

- Rekao je: "Ovo mi je od Vučka, moram ovo da čuvam" - kazao je on.

Vučić je dodao da će država dodati još, da može da kupi još nešto.

Predsednik je potom seo za trpezu sa domaćinima, gde je sve domaće izuzev ribe.

U razgovoru sa meštanima predsednik je razgovarao kako izgledaju svakodnevne obaveze meštana u poljoprivredi i stočarstvu.

Kaže da ga mnogo boli što se u Beogradu baca 700.000 tona samo hrane, i da ljudi više neće da jedu tradicionalnu hranu.

- Više košta jedna travka nego kilo mesa. Došlo valjda neko novo vreme. Ranije kada se pojavimo mi ovako deblji kažu: "Uf, što si se popravio". A danas svi mršavi - kazao je on kroz smeh.

Na pitanje novinara koliko je važna porodica kao stub porodice Vučić je rekao da u savremenom dobu je normalno da imao različita mišljenja.

- ALi kad dođu krizna vremena moramo da sačiuvamo i državu i porodicu, neki us pokušali da okrenu mlade protiv starih. Kada to uspemo da sačuvamo porodicu kao stub države onda možemo da se izborimo za napredak - rekao je Vučić.

On je rekao da stalno apeluje ne asve da se zajedničko borimo za budućnost.

Predsednik je rekao da ima informaciu da će Bajatović doći kod njih u četvrtak ili petak da razgovara sa njima oko uvođenja gasa u njihove kuće, što je baš obradovalo meštane kojis u u razgovoru izrazili želju da dobiju gas.

- Ljudi vide u šta se svet pretvorio toej jedna kolektivna ludnica u kojoj niko ne zna šta će sutra da bude, ništa više ne možete da predviđate. Koji će još rat da izbije i na koji način- rekao je Vučić dodajući da niko u Srbiji ne zna zbog čega je nastao sukob.

Dodao je da je i cena nafte skočila i da u petak može benzin da dođe do 250.

- Svet je postao kolektivna ludnica, više ništa ne možete da predviđate. Samo ustanete i počeo rat. Da li iko ovde zna zbog čega su u sukobu Avganistan i Pakistan. Niko to ne zna, ja sam se interesovao i dobijam izveštaje VOA. Dalje pitanje, da li je Burundi u ratu ili nije. A sukob je između Ruande i DR Kongo. Tako vam je po celom svetu. Danas je nafta na najvišoj ceni, sreća pa nam nije petak. Samo da se nadamo i Boga molimo da se završi rat, do tada može da dođe do 250, 260 dolara po barelu. Ako ode preko 110, 120, ne znam šta da radimo. Evo jedino da delimo po najnižim cenama naftu iz rezervi, a ko će da nam garantuje da će da se završi rat za dva meseca. Neke zemlje nemaju rezerve ni za 10 dana, a mi imamo za 3 meseca - kazao je on.

Neće niko da gleda decu kako ginu, kazao je on, i dodao da se to neće desiti dok je on predsednik.

Pošto su blokaderi počeli da omalovažavaju njegove posete porodicama širom Srbije, Vučić kaže da neće da vređa nikoga.

- Ako oni ne razumeju šta porodica znači srpskom društvu, celoj našoj zemlji. Šta žena znači u našem društvu, kao stub porodice. Njih dvojica će da rade teške poslove ovde, ali nema bez ženske ruke ništa. Ako takve stvari izmišljaju, neka rade šta hoće. Ja sam došao u časnu porodicu domaćina, a ako oni to ne razumeju... Ponekad vas neko iznenadi svojom glupošću, da niste u stanju da se spustite na njihov nivo - rekao je on.

Autor: D.S.