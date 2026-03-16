NIŠTA IM NIJE SVETO: Blokaderi pravili haos u Manastiru Rakovica, vređali, pa napali sveštenika! (VIDEO)

Posle jutarnje liturgije, koju je služio episkop Ilarion, došlo je do rasprave između dela prisutnih vernika i sveštenstva zbog načina služenja liturgije.

Prema navodima očevidaca, jutarnju liturgiju u manastiru služio je episkom Ilarion, a tokom službe obavljeno je i rukopoloženje u čin sveštenika, zbog čega je u manastiru bilo više sveštenika.

Nakon završetka liturgije, tokom besede episkopa, pojedini vernici su iz mase dobacivali komentare, na šta je episkop reagovao govorom o poslušnosti ponašanju vernika u crkvi.

Prema svedočenjima prisutnih, po završetku službe ispred manastira se okupilo više desetina blokadera koji su napali episkopa. Tom prilikom došlo je do verbalne rasprave između dela okupljenih i pojedinih predstavnika sveštenstva.

U jednom trenutku došlo je do naguravanja kada je jedan od prisutnih pokušao da snima događaj mobilnim telefonom.

Reagovao predsednik opštine Rakovica

Povodom događaja oglasio se i predsednik opštine Rakovica Miloš Simić koji je osudio vređanje sveštenstva.

- Kao pravoslavnog hrišćanina i poštovaoca Srpske Pravoslavne Crkve, duboko su me potresle scene iz Manastira Rakovica, gde su pojedinci vređali sveštenstvo. Ovakav nedostojan napad zaslužuje svaku osudu jer nije usmeren samo na sveštenike, već i na samu SPC i vrednosti koje ona čuva - naveo je Simić.

On je istakao da posebno zabrinjava činjenica da se incident dogodio upravo u manastiru Rakovica, jednom od važnih duhovnih mesta u Srbiji, gde počivaju patrijarsi Dimitrije i Pavle.

- Nadam se da će kod onih koji sebi daju za pravo da napadaju sveštenike prevladati razum i da se ovakve scene više nikada neće ponoviti. Srpska pravoslavna crkva, njeno sveštenstvo, manastiri i crkve treba da budu mesta koja nas okupljaju i ujedinjuju u veri - poručio je Simić koji je na kraju citirao patrijarha Pavla: Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih, jer ne znaju šta rade.

