EVO KO JE ZA N1 RATNI HEROJ! Tomislava Merčepa nazvali 'ratnim herojem', iako je osuđen za zločine nad Srbima (VIDEO)

Osuđenik za zločine predstavljen kao heroj.

U programu hrvatske televizije N1 izrečena je formulacija koja je izazvala burne reakcije u javnosti, nakon što je Tomislav Merčep opisan kao „ratni heroj“, uprkos tome što je pravosnažno osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima.

U spornom prilogu navedeno je da je pre 35 godina u Bogdanovcima održano postrojavanje nenaoružanih ljudi, koji su, kako je rečeno, samo nekoliko nedelja kasnije svojim telima zaustavljali kolone tenkova, a da je među imenima koje se najviše pominje upravo ime Tomislava Merčepa, opisanog kao ratnog heroja, ali i kao čoveka koji je bio izložen progonu hrvatskog pravosuđa.

Takva formulacija izazvala je ogorčenje, jer je reč o osobi koja je osuđena zbog ratnih zločina nad Srbima, a čije je delovanje ostalo upamćeno po brutalnosti i zločinima koji su ostavili dubok trag.

O Tomislavu Merčepu postoje i sudski utvrđene činjenice koje ga ne svrstavaju među heroje, već među odgovorne za teška zlodela. Čak je i Vrhovni sud Hrvatske za njega naveo da je bio „iznimno brutalan i bezobziran“.

Pripadnici jedinice poznate kao „Merčepovci“ na području Kutine, Pakraca i Zagreba zarobili su 52 osobe srpske nacionalnosti. Od tog broja, 43 osobe su ubijene, tri se i dalje vode kao nestale, dok je šestoro preživelo mučenja i zlostavljanja.

Kada se uzmu u obzir ovakve činjenice, postavlja se pitanje kako je moguće da se u javnom prostoru, Tomislav Merčep naziva ratnim herojem.

Jedan od najupečatljivijih i najmonstruoznijih zločina koji se vezuju za Merčepovu jedinicu jeste ubistvo srpske porodice Zec u Zagrebu. U tom zločinu ubijeni su otac Mihajlo, majka Marija i dvanaestogodišnja Aleksandra Zec, što je ostalo upamćeno kao jedan od najmračnijih simbola stradanja srpskih civila.

Upravo zato ovakve formulacije ne mogu da prođu bez osude i pitanja kakvu poruku šalje medij koji osobu sa takvom biografijom i takvim sudskim epilogom predstavlja kao heroja.

Autor: A.A.