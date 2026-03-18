AKTUELNO

Politika

NASTAVLJA SE SUĐENJE TROJICI SRBA OPTUŽENIH U SLUČAJU BANJSKA: Dušan Maksimović pred Specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini danas iznosi odbranu!

Izvor: kosovoonline, Foto: kosovoonline ||

Pred Specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini danas se nastavlja suđenje u slučaju koji se vodi protiv trojice Srba - Dušana Maksimovića, Vladimira Tolića i Blagoja Spasojevića, uhapšenih nakon događaja u Banjskoj. Za danas je predviđeno iznošenje odbrane Dušana Maksimovića.

Za razliku od Maksimovića, koji će izneti svoju odbranu, Tolić i Spasojević su na prethodnom ročištu istakli da će se braniti ćutanjem.


﻿

Završne reči u ovom potupku održaće se 5. i 20. aprila.

Maksimović, Tolić i Blagojević optuženi su za navodni napad na ustavni poredak i bezbednost Kosova, a uhapšeni su neposredno nakon dešavanja u Banjskoj 2023. godine i od tada se nalaze u pritvoru.

Suđenje optuženima počelo je 9. oktobra 2024, da bi 16. januara ove godine bilo vraćeno na početak zbog promena u sudskom veću.

Autor: D.Bošković

#Suđenje

#banjska

#dusan maksimovic

#odbrana

#trojica srba

POVEZANE VESTI

Politika

POČELO SUĐENJE TROJICI SRBA UHAPŠENIM NAKON DOGAĐAJA U BANJSKOJ: U sudnici prisutni i članovi njihovih porodica

Politika

Odbijene žalbe Srba uhapšenih zbog Banjske! Oglasio se advokat Delević: Očekivan ishod

Politika

SUĐENJE SRBINU ČASLAVU U PRIŠTINI: Počelo iznošenje završne reči, pre tri godine došao u Istok nakon očeve smrti i otad ga drže u pritvoru (VIDEO)

Politika

NASTAVLJENO SUĐENJE U SLUČAJU 'BANJSKA' Saslušan svedok iz Severne Makedonije

Politika

ZA 15 DANA BIĆE TRI GODINE KAKO ČASLAV ČAMI U PRITVORU: U Prištini nastavljeno suđenje Srbinu, njegov advokat očekuje pozitivnu presudu

Hronika

NASTAVLJA SE SUĐENJE ZA MASAKR U RIBNIKARU: Majka đaka ubice stigla u sud, danas iznosi odbranu