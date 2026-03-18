Đurđev: Ako Zukorliću Srbija nije matična država, neka ode u Sarajevo i tamo bude ministar!

Skandalozno je da Usame Zukorlić koji je iz Novog Pazara iz Stare Raške, a uz to je i ministar u Vladi Republike Srbije, smatra Bosnu svojom matičnom zemljom. Ako je to njegov lični osećaj, onda neka podnese ostavku i prepusti ministarsko mesto nekome ko oseća Srbiju svojom državom, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On ističe da je Srbija država svih njenih građana, ali da nosioci najviših funkcija moraju imati jasnu i nedvosmislenu lojalnost prema državi koju predstavljaju.

- Ne može se istovremeno biti ministar Srbije i relativizovati njen državni identitet. Ako neko oseća da mu je druga država matična, onda je jedini častan i odgovoran potez da podnese ostavku i ustupi mesto nekome ko Srbiju oseća kao svoju jedinu otadžbinu - naglasio je Đurđev.

On navodi da je Zukorlić već imao ispade koji se tiču nebrige za interese Srbije, poput sastanka sa novim sirijskim predsednikom koji je džihadista i terorista i koji je priznao tzv. Kosovo.

- Neka se Zukorlić izjasni o Republici Srpskoj, o Kosovu i Metohiji, o drugim interesima našeg naroda koji ga plaća. U suprotnom, neka se skloni i bude u Sarajevu koje više voli od Beograda šta god hoće. U Vladi Srbije ima mesta za sve koji poštuju Srbiju kao svoju državu. Za one koji je ne osećaju tako postoje druge adrese. Srbija nije usputna stanica, već država koja zahteva punu odanost - zaključio je Đurđev.