Pričaju o litijumu, Finskoj, EU, a prvi rušili 'Jadar' u Srbiji!

Finski litijum im je dobar.

Pricaju o litijumu, Finskoj, EU, a i oni iz Demostata rusili projekat Jadar.

"Stručnjaci" iz plaćeničkog "Demostata" otkrili su Ameriku i sa oduševljenjem nas obaveštavaju kako je Finska otvorila prvi rudnik litijuma "koji je uspostavio lanac snabdevanja unutar EU".

"U Finskoj je polovinom februara u mestu Kaustinen, na zapadu zemlje, otvoren prvi rudnik litijuma koji uspostavlja lanac snabdevanja tim mineralom na evropskom tlu. U Evropskoj uniji više od 20 projekata za eksploataciju litijuma nalazi se u nekoj od pripremnih faza, a osnovni cilj je da se proizvodnjom na sopstvenom tlu, “na rastojanju koje šleper može da pređe za 48 sati” izgrade kapaciteti za preradu. U proizvodnji električnih vozila očekuje se rast u narednih nekoliko godina, naročito ako se ostvari projekcija da od 2035. bude zabranjena prodaja automobila na fosilna goriva. Najviše ležišta sa ozbiljnim količinama litijuma u termalnim vodama i u stenama ima Nemačka. Evropska unija i pojedine države članice finansijski podržavaju razvoj rudnika litijuma, uključujući i direktna vlasnička ulaganja, s ciljem smanjenja strateške zavisnosti od Kine, ubrzanja zelene tranzicije i jačanja ključnih kapaciteta u oblasti odbrambene industrije (na primer, proizvodnje bespilotnih letelica-dronova)," piše na sajtu Demostata.

Ovi strani plaćenici na sva zvona sada najavljuju razvoj električnih automobila kojima će trebati litijumske baterije, pa im je tako sada finski litijum odličan!

Samo im srpski litijum nije po volji, jer Srbija mora da bude slaba. Tako im rekle gazde koje su ih i napravile i koje ih plaćaju. Pa tako klimoglavci i prodane duše, koji su bili prvi kada su rušili projekat "Jadar" u Srbiji, sada hvale litijumske rudnike u Finskoj.

Koliko treba čovek da nema obraza da se ovako ponaša? Da li ih je bar malo sramota kada pogledaju u ogledalo? Verovatno nije, jer obraza ni nemaju.