MALOM ANDRIJI STIGAO ŠAH OD PREDSEDNIKA VUČIĆA: 'To mi je bio najbolji dan u životu! Pre nego što je došao, nisam mogao da spavam celu noć!' (FOTO+VIDEO)

Kada sam ga video, plakao sam od sreće, nisam mogao da verujem. I sada mogu da zaplačem, priseća se Andrija s osmehom na licu.

Nekoliko dana nakon posete predsednika Aleksandra Vučića, osmeh osmogodišnjem Andriji Kneževiću iz Bajine Bašte ne silazi s lica.

Dečak koji se bori sa retkom i teškom Mojamoja bolešću (MMD) danas nosi radost koja je, kako njegova porodica kaže, stigla iz srca, od ljudi, od vere, i od ostvarenog sna.

Andriji je bolest dijagnostikovana 2025. godine, dok su prvi simptomi počeli krajem 2024. Od tada, za njega i njegovu porodicu počinje borba koja traje svakodnevno, borba za zdravlje, ali i za nadu i njegov osmeh. Uz podršku države, sugrađana, ali i uz sopstvenu veru i snagu, Andrija ne odustaje.

Jedna želja pratila ga je tokom najtežih trenutaka, da upozna predsednika Vučića. Tu želju poželeo je pre jedne od najtežih operacija u Cirihu, koja je trajala više od dvanaest sati. Za njega je susret sa predsednikom ostvarenje sna.

- Doživeo sam najsrećniji dan u svom životu, a to je dan kada je došao predsednik Vučić kod mene. Nisam mogao da verujem, apsolutno ne znam šta da kažem, to mi je bio najbolji dan na svetu i u životu. Pre nego što je došao, nisam mogao da spavam celu noć, jer su mi roditelji rekli da će možda doći, rekao je za RINU Andrija, sa emocijama koje se ne mogu sakriti.

"Obećao je i šah, i evo ga, tu je!"

Susret je, kako kaže, bio prepun suza, ali onih radosnih.

- Kada sam ga video, plakao sam od sreće, nisam mogao da verujem. I sada mogu da zaplačem. Obećao mi je da ćemo zajedno ići na derbi Zvezde i Partizana, jer navijamo za isti tim. Obećao je i šah, i evo ga, tu je. Sve sam u porodici pobedio. Svi u Bajinoj Bašti su bili uz mene i ja sam presrećan, rekao je Andrija.

Njegova sestra Jasna kaže da je čitava porodica proživela snažne emocije.

- Susret Andrije i predsednika bio je veoma emotivan, ne samo za njega, već za sve nas. Gledajući koliko mu to znači, i mi smo to doživeli zajedno sa njim, kaže ona.

Majka Nataša ističe da je Andrijina vera u snove nešto što ih sve drži.

- On kao dete nije mogao da veruje da će mu se želja ostvariti, ali za decu su snovi ipak dostižni. Njegove želje su nama na prvom mestu, kaže majka.

Otac Milija priznaje da su emocije pomešane, bol i Andrijina sreća u isto vreme.

- Susret je bio neverovatno emotivan, a Andrijina sreća ne može da se opiše. Pre nekoliko meseci, pred operaciju u Cirihu, sam je snimio video na mom telefonu i rekao da bi voleo da upozna predsednika kada se vrati. Ta želja je stigla do ljudi i zahvaljujući predsedniku opštine Milenku Ordagiću sve je organizovano. Andrija je upoznao predsednika“, rekao je Milija.

On se, vidno dirnut, zahvalio svima koji su bili uz njegovog sina.

- Moram i želim da se zahvalim našim sugrađanima, svim Bajinobaštanima na pomoći, predsedniku, ali i svim ljudima u Srbiji. Pred nama slede borbe za Andrijino zdravlje, sledeća operacija je za mesec i po dana u Švajcarskoj, dodao je.

Zahvalnost svima koji su pomogli i državi Srbiji

Porodica Knežević još jednom upućuje zahvalnost svima koji su pomogli, od komšija i prijatelja, sugrađana, preko opštine Bajina Bašta, do države Srbije, jer su upravo svi zajedno omogućili da Andrijina borba bude lakša, a njegov osmeh glasniji i iz srca.

U vremenu kada često zaboravljamo na prave vrednosti, Andrijina priča podseća da su empatija i ljubav ono što nas čini ljudima. Jer ponekad je jedan dečiji osmeh dovoljan da podseti celu zemlju koliko je važno biti, čovek.

@jasamaleksandar Samo sam zbog Andrije ovde. On mi je danas najvažniji na celom svetu. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem. Imali smo mnogo tema za razgovor, od Zvezde, do šaha. Pošto mi je rekao da voli šah, obećao sam mu da će sutra od mene dobiti jedan specijalan, a onda kad dođem sledeći put, očekujem da će da me pobedi. #srbija🇷🇸 #Našaporodica #bajnabašta ♬ original sound - Ja sam Aleksandar

Autor: D.Bošković