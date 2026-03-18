PIPER IMA SAVET ZA NEKE UREDNIKE: Nije dovoljan Picula, N1 da pozove Gotovinu da pljuje Srbiju

Gosti treba da im budu hrvatski državljanin Zdravko Ponoš, kao i francuski državljanin Miloš Jovanović

Uvek može gore! Da bi postigli željeni efekat, urednički tandem sa N1 treba da ugosti još istaknutije neke hrvatske državljanine, poručuje politički analitičar Uroš Piper.

- Gledam juče, na portalu N1 dve glavne vesti: šta o Srbiji imaju da kažu Davor Ivo Štir i Tonino Picula. Jedan je bio pripadnik zločinačkog poduhvata kada je 250.000 Srba proterano iz Krajine 1995. godine, a drugom je deda bio ustaški pukovnik Ivo Štir, bliski saradnik, desna ruka od Maksa Luburića, upravnika logora u Jasenovcu. I oni su za N1 glavni izvor informacije o tome šta treba da se zna o Srbiji – ističe Piper.

To, kaže Piper, sve govori o tome šta je N1. Stoga, on za televiziju N1 ima sugestiju:

- Imam predlog za Slobodana Georgieva i Igora Božića, urednički dvojac tog luksemburškog medija. Ovo nije dovoljno! Ovo je nekako light verzija. Šta treba da uradite da bi vaša blokadarska publika bila stvarno zadovoljna? Pozovite Antu Gotovinu. I to da dođe u studio. Hrvatski državljanin. I, na primer, još jedan hrvatski državljanin Zdravko Ponoš.

Piper dodaje da bi među gostima trebalo da budu još neki, takođe strani državljani.

- U studiju treba da bude i francuski državljanin Miloš Jovanović. Pa da onda krene onako jedna dobra pljuvka po Srbiji i po Vučiću. Eto, to je ono što mi od njih možemo da očekujemo. Da dovode ljude istinske, ali istinske mrzitelje Srbije. Ali znate zašto oni mrze Srbiju? Zato što Srbija danas nije slaba. Lako je njima bilo sa nekada slabom Srbijom koja je bila pod sankcijama. Izopštena iz sveta – poručuje Piper.

Prema njegovim rečima, N1 želi da se vrati to vreme.

- Slušam i Lazovića, juče, koji kaže: „Evropa treba da izoluje Srbiju. To bi bilo dobro za nas“. Ali došlo je novo vreme. Vi ćete biti izolovani već 29. marta. Uskoro slede i parlamentarni izbori, biće veliko kukanje na opozicionoj sceni - zaključuje Piper.