DRAGAN RISTIĆ IZ ĐAKOVICE OSLOBOĐEN OPTUŽBI ZA RATNE ZLOČINE! Suđenje u Prištini dokazalo da je u pitanju zamena identiteta - DANAS IZLAZI IZ PRITVORA

Dragan Ristić iz Đakovice oslobođen je u sudu u Prištini optužbi da je u saučesništvu sa drugim pripadnicima srpskih policijskih snaga, učestvovao u ubistvima, maltretiranju, uništavanju imovine i proterivanju albanskog stanovništva 10. maja 1999. godine u Đakovici.

Oslobađajuća presuda Draganu Ristiću znači da mu se danas ukida mera pritvora.

Odbrana Dragana Ristića je tokom sudskog procesa ukazivala da je došlo do zamene identiteta i da on nije osoba koja je počinila zločine nad Albancima o kojima su svedoci kazivali.

Dragan Ristić, star 77 godina, podsećamo, uhapšen je 25. februara prošle godine, na prelazu Jarinje, kada je sa sinom krenuo u Đakovicu kako bi produžio važenje dokumenata. Ristića je tužilaštvo teretilo da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u periodu od 7. do 10. maja 1999. godine.

