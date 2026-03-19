Nedeljama slušamo laži koje plasiraju Zagorka Dolovac i Branko Stamenković preko svojih medija a pre svih, novinara u civilu Vuka Cvijića, da je neizborom tužioca Gordane Janićijević na novi mandat predstavnika srpskog tužilaštva u Jurodžastu ”prestala saradnja Srbije sa Jurodžastom i da je obustavljen rad na slučajevima”, kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Čitali smo izjave Gordane Janićijević, koja nije izabrana na novi mandat u Jurodžastu, da je ona jedini tužilac u Srbiji od poverenja Jurodžasta i jedina garancija da će dokazi koje dostavlja Jurodžast dospeti u prave ruke. Tako je osiona tužiteljka Janićijević optužila sve kolege tužioce u Srbiji da su “nepouzdani” i da ne smeju da koriste poverljive podatke!? Slušamo nedeljama laži ove tužilačko – kriminalne klike koja je otela tužilaštvo i podredilo ga svojim privatnim interesima - naveo je Mrdić i dodao

Jutros je Dolovac, Stamenkovića i Janićijević demantovala portparolka Jurodžasta Jakobien Breukink. Lepo je objasnika da će se “nacionalne istrage nastaviti putem različitih alata i platformi za pravosudnu saradnju koje Jurodžast ima, uključujući imrežu kontaktnih tačaka” kao i da ”Jurorodžast upravlja mrežom kontaktnih tačaka u preko 80 zemalja, uključujući i Srbiju, putem kojih se mogu koordinisati pravni zahtevi”. To znači da NIJEDNA ISTRAGA NIJE ZAUSTAVLjENA I DA SARADNjA JURODžASTA SA SRPSKIM TUŽILAŠTVOM TEČE NORMALNO! To znači da su Dolovac, Stamenković i Janićijević lagali, unosili paniku i lagali javnost.

- Portparolka Jurodžasta Breukink objasnila je srpskoj javnosti da je suvereno pravo Srbije da bira tužioca koji će da je predstavlja u Jurodžastu i da će oni sarađivati sa svakim predstavnikom našeg tužilaštva. Ovom izjavom demantovala je bišeg predstavnika srpskog tužilaštva u Jurodžastu Gordanu Janićijević koja je rekla da Jurodžast samo u nju ima poverenja jer je ona jedina garancija da će dokazi iz Jurodžasta biti prosleđeni u prave ruke!? - naveo je Mrdić.

- Sada je jasno kakvim se sve manipulacijama služi kriminalno – tužilačka klika Dolovac-Nenadić-Stamenković i na šta je sve spremna ne bi li zadržala privilegije u svojim rukama i nastavila sa privatizacijom javnog tužilaštva. Jasno je i zašto ih boli neizbor Gordane Janićijević u Jurodžast. Janićijević je ostala bez mesečne zarade koja sa troškovima iznosi petnaest hiljada evra ali je Dolovac ostala bez osobe koja je o Srbiji u Hagu širila laži i nestine i bila deo obojene revolucije za rušenje vlasti u Srbiji - dodao je on.

