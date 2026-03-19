POZIV NA JEDINSTVO U TEŠKIM VREMENIMA! KARADŽIĆ UPUTIO SNAŽNU PORUKU: Braćo i sestre-srpski rode, u ovo ratno vreme slušajmo, poslušajmo i verujmo ovom čoveku

Član Srpske napredne stranke Goran Karadžić, oglasio se na svom Fejsbuk profilu direktnom porukom upućenom „srpskom rodu“, pozivajući na nacionalno jedinstvo i poverenje u državno rukovodstvo u kontekstu aktuelnih globalnih nestabilnosti.

Karadžić je naglasio važnost slušanja i verovanja političkom lideru (Aleksandru Vučiću) za kojeg smatra da poseduje jedinstveno iskustvo na svetskoj sceni.

- Braćo i sestre-srpski rode, u ovo ratno vreme slušajmo, poslušajmo i verujmo ovom čoveku!!! Među svetskim političarima i moćnicima, jer on jeste "prešao i prelazi igrice" i zna!!! NE BRAT NA BRATA, VEĆ BRAT ZA BRATA 🫶🇷🇸♥️💙🤍 - poručio je Karadžić.

Autor: P. J.