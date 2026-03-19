Brnabić: Osmogodišnje dete, obolelo od retke bolesti, na udaru jer im se nije dopalo kome se obradovalo

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je u Smederevskoj Palanci da je prethodnih dana jedno osmogodišnje dete bilo na udaru kritika od strane vršnjaka, ali i odraslih ljudi, samo zato što im se nije dopalo kome se obradovalo

"Danas sam u Smederevskoj Palanci imala priliku da prođem kroz iskustveni tunel 'POSTOJI IZLAZ' koji na snažan i ličan način pokazuje kroz šta prolaze deca koja trpe vršnjačko nasilje.

Ovo nije samo obična konstrukcija, već poziv svima nama da ne okrećemo glavu. Svako od nas može da bude podrška i da pomogne da se pronađe izlaz.

Svedoci smo da se prethodnih dana jedno osmogodišnje dete, obolelo od retke bolesti, našlo na udaru na svojih vršnjaka, već odraslih ljudi, samo zato što im se nije dopalo kome se obradovao. Takve stvari su nedopustive i svi mi zajedno, kao društvo, moramo da se odlučno borimo protiv toga.

Nijedno dete ne sme da ostane samo", navedeno je u objavi na Instagramu.

Autor: S.M.