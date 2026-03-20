NAJVEĆI FAN USTAŠA DAO PODRŠKU STUDENTIMA BLOKADERIMA: Bore se bore protiv Vučića kao i mi, proći će Srbi kao u OLUJI!

Stipo Mlinarić, otvoreni fan ustaša i Tompsona, ustaških simbola i blokadera u Srbiji poručuje.

"Gde su oni danas, a gde je Hrvatska danas? Hrvatska je uređena država, članica NATO-a, članica Evropske unije, a u Srbiji vidimo što se događa po ulicama, reke studenata im idu i pokušavaju se boriti protiv istih ljudi koji su 1995. godine dolazili u Glinu i zapravo huškali narod srpski da će to biti Srbija i taj im je danas, koji ih je huškao, danas im je predsednik države."

"I danas taj isti pokazuje te rakete i govori: pre nego što ispale te rakete na Hrvatsku, nek' prvo upale traktore jer će proći isto k'o što su prošli '95. godine, ko takne u Hrvatsku i Hrvate."

Autor: Pink.rs