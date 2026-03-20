BLOKADERI SU POČELI SA ALIBI PRIČOM, NIKO NE ČIPUJE LJUDE U SRBIJI Lider SNS Vučević o aktuelnim temama, evo šta je poručio onima koji su napadali Vučića zbog Balkanskog toka

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je gostujući na Televiziji Pink o svim aktuelnim dešavanjima u državi i svetu i posebno istakao činjenicu da je odlična vest što je OFAK produžio licencu za rad NIS-a.

-Očekuju da se završi proces kupovine od strane MOL-a. Dat je dodatni rok da se taj proces završi. Verujem da je to vreme da vidimo finalizaciju tog procesa. Verujem da ćemo sa ruskim partnerima nastaviti aranžman kupovine prirodnog gasa. Sada vidite značaj Južnog toka, Balkanskog toka. Da nemamo taj cevovod danas ne bismo imali gas. Kada su napadali Vučića, evo da vam kažem da bismo imali gas danas. Što se tiče izbora u Mađarskoj, ne krijem da SNS navija za Orbana. Mislim da je pobeda Orbana garant najboljih odnosa Srbije i Mađarske - rekao je Vučević.

"Ljudi se ne čipuju, takve stvari se u Srbiji neće desiti"

-Ne znam šta bih rekao o Savi Manojloviću. Znam da se neke domaće životinje čipuju zbog bezbednost, a ljudi se ne čipuju i koliko znam i verujem takve stvari u Srbiji se neće desiti. Gluposti. Svi naši glasači su potkupljeni, dobili sendvič, idu na mitinge i glasaju za nas, a njihovi glasači su slobodoumni. Mi smo sve izbore pokrali, a oni sve izgubili jer su pokradeni. I tako, slušamo o glupostima, sve samo da ne priznaju da su izgubili izbore. Je l' stvarno mislite da je moguće u 21. veku da nekoga čipujete? Oni već sad počinju sa alibi pričom, pričam o blokaderima. Istini za volju, oni su 8. juna 2025. na izborima u Kosjeriću i Zaječaru sprečavali ljude da glasaju. Došlo 4,5 hiljada blokadera i blokiralo građane, plašili ih. A sećate se priče da SNS ne sme da radi kampanju od vrata do vrata? Da ne smemo da imamo kol centre, da iznosimo štandove na ulice. Sve to danas blokaderi rade. Te štandove su nazvali bazarima. Ja nemam problem s time. Zašto sve nama osporavali ono što vi danas radite - rekao je Vučević.

Rektor Đokić se umorio sigurno od kampanje, sigurno je obišao Rudnu Glavu i Majdanpek, Gornje i Donje Dragačevo, pa mora malo do Berlina da odmori, rekao je Vučević.

-Šalu na stranu, on ima svoju agendu. Ključna zamerka je što je univerzitet pretvorio u političku bazu, uništio karijere mladih ljudi, oni su ojadili stotine porodica mladih ljudi jer su se profesori bloakderi zaigrali poltiike. Oni se bave politikom, a kada im politički odgovorite oni kažu da im ugrožavate autonomiju univerziteta - naveo je Vučević.

Imamo najveće rezerve nafte u regionu

-Videli ste brigu na licu predsednika države i zabrinutost u njegovim rečima. On razume šta se dešava. Niko ne zna šta će biti i iznenađen je kako veliki broj svetskih lidera ne razmišlja šta će se desiti. Ovo je ozbiljan problem, globalno gledano, reflektuje se i na našu državu, utiče na troškove života naših građana. Moramo da gledamo da ne dođe do neželjenih reperkusija u našoj ekonomiji. Kad poskupi nafta, ne može da ne poskupi prevoz. Ako nema gasa i nafte ugrožen je sistem proizvodnje električne energije. Predsednik je rekao da smo dobro pripremljeni, imamo najveće rezerve nafte u regionu - rekao je Vučević.

Jedino se postavlja pitanje mog obezbeđenja

-Oni se trude da meni ostane obezbeđenje, jer sve to što rade je s pravom određeno, odnosno Biro za koordinaciju službe bezbednosti doneo taj status. Vi ne živite kako bi inače živeli i imate limitiran privatni život. Mi živimo u vremenima kada su takve stvari moguće da neko u dnevnom listu, propagandnom glasilu jedne političke blokaderske opcije, objavljuje nešto što ne bi smelo da bude dostupno javnosti. Kada bi se nekome nešto desilo, postavlja se pitanje ko bi bio odgovoran? Oni znaju kada ja izlazim sa psom da se šetam. Ne želim od sebe da pravim žrtvu. Smeta im Srbija, predsednik Vučić i njegova porodica i mi koji smo uz njegovu odbranu Srbije. Ja posebno iritiram one na severu Vojvodine, jer sam tvrdi protivnik separatista. Svi koji sanjaju da se Vojvodina otcepi od Srbije, oni maštaju o takvom scenaraju. Niko ne postavlja pitanje odakle Borisu Tadiću isto obezbeđenje. Odakle Malom Senti? To nije sporno. Iako njima niko ne ide na kuću, a meni su išli tri puta. Najbolje da oni u listu Danas odrede ko kako treba da živi. Nacrtajte nam mete svima na leđima, pa pucajte. Degutantno je što su to uradili dan nakon godišnjice ubistva Đinđića. Ne poredim sebe sa Đinđićem, ali ako nešto imamo zajedničko bili smo obojica predsednici Vlade. Takve stvari se ne rade. Ali preživeli smo i teže trenutke. Bilo bi interesantno da VBA vidi kako su došli do tih podataka - naveo je Vučević.

Autor: S.M.